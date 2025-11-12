Viral Pria Dikeroyok Pakai Sajam di Tebet, Polisi: Korban Belum Lapor

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan dua orang pria dikeroyok orang tak dikenal (OTK) di kawasan Tebet, Jakarta Selatan (Jaksel).

Dari video dan narasi di akun Instagram @kabar.jaksel, kejadian bermula saat korban sedang pulang kerja bersama temannya, diadang oleh para pelaku.

Cekcok pun terjadi. Korban berusaha melawan namun satu di antara pelaku langsung menodongkan benda diduga pistol dan mengancam akan melakukan penembakan.

Korban pun dikeroyok. Pada video diperlihatkan pria yang memakai kemeja dengan kancing terbuka, menendang korban.

Setelah itu, kamera memperlihatkan korban lainnya yang telah jatuh tersungkur ke tanah usai dikeroyok. Korban ini langsung ditendang oleh pelaku yang kancingnya terbuka tersebut.

Ada banyak pengendara yang melihat kejadian itu namun hanya diam saja dan tak menolong korban.

Dikonfirmasi, Kapolsek Tebet Kompol Iwan Gunawan mengatakan korban belum membuat laporan atas peristiwa yang menimpanya. Meski begitu, polisi akan turun mengusut kasus tersebut.

Iwan mengaku belum mengetahui betul tidaknya pelaku membawa pistol.

"Saat ini kan belum ada yang laporan, makanya berdasarkan rekaman yang di IG (Instagram) maupun di medsos itu, kami melakukan pengecekan saksi-saksi di sana. Dari informasi, kemudian kalau kalau ada CCTV di sana ya kami coba minta," ujar Iwan kepada wartawan, Rabu (12/11/2025).