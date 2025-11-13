Kecewa Solusi Internal TransJakarta, Tiga Karyawan yang Dilecehkan Melapor ke Polisi

ERA.id - Tiga karyawan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang dilecehkan secara seksual di lingkungan kerja sejak Mei 2025 bakal melapor ke polisi.

"Tadi hasil perundingan, bahwasanya pelanggaran, pelecehan seksual yang terjadi pada tiga anggota kita, maka dilaporkan ke ranah hukum, ke pihak Kepolisian," kata Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Dirgantara Digital dan Transportasi (PUK SPDT) FSPMI PT Transjakarta, Indra Kurniawan di Jakarta, Rabu kemarin.

Langkah ini diambil setelah serikat pekerja menilai proses penanganan di internal perusahaan tidak memberikan keadilan bagi korban.

Keputusan melaporkan kasus tersebut diambil dalam pertemuan yang difasilitasi oleh pihak Kepolisian hari ini.

Dalam pertemuan itu, para pihak sepakat bahwa kasus ini harus diproses melalui jalur hukum. "Pihak Polres juga memfasilitasi," katanya.

Menurut dia, laporan polisi (LP) segera dibuat. "Dan kami diminta untuk tidak melakukan intervensi serta wajib menghormati segala keputusan Kepolisian," ujar Indra.

Indra menjelaskan, pihaknya semula tidak langsung membawa kasus ini ke polisi karena berharap penyelesaian secara internal di tingkat perusahaan bisa dilakukan secara adil. Namun apes, hampir enam bulan berlalu, langkah tersebut tidak membuahkan hasil yang signifikan.

"Kenapa tidak dilaporkan sejak awal Mei, sejak peristiwa terjadi? Karena kami masih yakin dan percaya kasus ini bisa diselesaikan secara internal," katanya.

Tapi faktanya, kata dia, hampir enam bulan berjalan, hukumannya hanya surat peringatan kedua (SP-2) dan pelaku masih bekerja.

Menurut dia, keputusan perusahaan yang hanya memberikan sanksi surat peringatan kepada pelaku tanpa tindakan lebih lanjut, membuat korban semakin tertekan.

Hal itu kemudian mendorong serikat pekerja untuk mengambil langkah hukum agar ada kepastian dan rasa keadilan bagi para korban.

Indra berharap kasus ini bisa diusut tuntas tanpa intervensi pihak manapun dan menjadi pelajaran penting bagi seluruh lingkungan kerja di BUMD DKI Jakarta bidang transportasi publik tersebut.

Tiga karyawan PT Transjakarta diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh dua atasannya di lingkungan kerja sejak Mei 2025.

Kasus tersebut memicu sejumlah anggota PUK SPDT FSPMI PT Transjakarta menggelar aksi protes di depan kantor Transjakarta, Jakarta Timur (Jaktim).

"Pertama adalah kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Tiga anggota kami yang dilecehkan oleh dua pelaku seorang atasan atau pimpinan korban, dimana anggota kita selaku bawahannya," katanya.

Satu korban bekerja di bagian Satuan Tugas (Satgas) Transcare, yakni layanan antar-jemput Transjakarta Cares untuk penyandang disabilitas di Jakarta.

Sedangkan dua korban lainnya bertugas sebagai Satuan Tugas Transjakarta bidang layanan wisata.

Dua terduga pelaku merupakan koordinator lapangan di bidang pelayanan dan pengendalian bus wisata di unit tempat para korban bekerja.

"Kasus ini sudah bergulir dari bulan Mei, artinya, ya sudah kurang lebih enam bulan kasus ini bergulir, tidak ada tindakan atau sanksi tegas (punishment) yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku," katanya.