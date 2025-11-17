Dirawat Lama di RS, Murid SMP 19 Tangsel Meninggal, Imbas Dianiaya Kawan Sekolah?

ERA.id - Siswa kelas tujuh di SMPN 19 Tangerang Selatan (Tangsel), MH (13) meninggal dunia usai diduga di-bully teman sekolahnya, Minggu (16/11).

Dari narasi di akun Instagram @tangsel.info, korban diduga dirundung oleh teman kelasnya, Senin (20/10). Perundungan ini terjadi ketika jam istirahat.

"Saat itu, korban dipukul menggunakan bangku besi di bagian kepala," demikian keterangan akun Instagram @tangsel.info.

Sehari setelahnya, MH mengeluhkan sakit di bagian kepalanya. Keluarga kemudian mendalami kasus dan akhirnya MH mengaku jika sering dipukul hingga ditendang oleh kawannya.

Siswa ini kemudian dibawa ke rumah sakit (RS). Namun karena kondisinya makin memburuk, dia dirujuk ke RS Fatmawati. Namun setelah sepekan dirawat, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Kasi Humas Polres Tangsel, AKP Agil mengatakan polisi telah memeriksa enam orang saksi, termasuk guru untuk mengusut kasus dugaan bullying tersebut.

"Penyidik sudah meminta keterangan klarifikasi dari beberapa saksi ada enam termasuk guru pengajar," kata Agil kepada wartawan dikutip Senin (17/11/2025).

Pelaku anak belum dirinci, apa sudah dimintai keterangannya atau belum. Agil hanya menambahkan pengusutan masih terus dilakukan. Kapolres Tangsel AKBP Victor Inkiriwang disampaikannya turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya korban.

"Bapak Kapolres Tangsel menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya dan akan menangani perkara tersebut secara profesional," tuturnya.

Sebelumnya MH (13) diduga menjadi korban perundungan oleh teman sekolah hingga membuat kondisi tubuhnya menurun hingga lemas tak bisa beraktivitas kemudian meninggal.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Tangsel Deden Deni sempat mengatakan pihaknya sudah memediasi orang tua dari korban dan terduga pelaku.