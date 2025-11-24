Tahun Ini Kelompok 212 Reuni di Monas Lagi dan Ajak Prabowo Gabung

ERA.id - Reuni Akbar 212 bakal digelar lagi di Silang Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa (2/12) dengan mengusung tema "Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI dari Penjahat dan Merdekakan Palestina dari Penjajah".

Ketua Steering Committee (SC), Ahmad Shobri Lubis mengatakan tujuan utama acara tersebut adalah menguatkan persatuan umat.

"Spirit 212 yang dibangun sejak sembilan tahun lalu adalah untuk menguatkan Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyah, dan Ukhuwah Insaniyah. Spirit itu yang membangkitkan semangat kita dalam persatuan, maka tahun ini kita tetap mengadakan Reuni Akbar 212,” kata Shobri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang dimulai dengan qiyamullail (shalat malam) hingga shalat subuh berjamaah, rangkaian kegiatan tahun ini akan diawali dengan shalat Magrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan dzikir, doa bersama, dan tausiyah para ulama.

Panitia turut mengundang secara terbuka Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah menteri dan pejabat terkait. Selain itu, Habib Rizieq Shihab juga dijadwalkan hadir dalam acara tersebut.

"Kami sudah mengundang seluruh elemen masyarakat, ormas-ormas Islam, termasuk Presiden Prabowo Subianto beserta menteri dan pejabat publik terkait," ujar Shobri.

Dia pun berharap momentum Reuni Akbar 212 dapat menjadi wadah kebersamaan antara pemerintah (ulil amri/umaro) dan umat dalam suasana religius dan kebangsaan.

"Insya Allah, kita akan sama-sama berkumpul antara umaro dan ulama serta umat Islam untuk meminta kepada Allah SWT hidayah, keamanan, dan keberkahan bagi Indonesia agar tercapai tujuan bernegara sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa,” tutur Shobri.

Panitia menyerukan partisipasi umat Islam dari berbagai daerah untuk hadir. Peserta juga diimbau membawa sajadah, payung, atau jas hujan mengingat kegiatan itu digelar pada musim hujan.