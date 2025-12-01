Guru Ditemukan Tewas Gantung Diri di SMP Cilincing Jakut

ERA.id - Seorang pria berinisial W (48) ditemukan tewas gantung diri di ruang guru SMP Syahid II, Jalan Baru Gang 2 Dalam, Cilincing, Jakarta Utara (Jakut), Senin (1/12/2025) pukul 07.00 WIB.

"Korban diketahui bernama W yang bekerja sebagai guru harian lepas di sekolah tersebut," kata Kanit Reskrim Polsek Cilincing AKP M. Fauzan Yonnadi kepada wartawan, Senin (1/12/2025).

Fauzan menjelaskan jenazah W pertama kali ditemukan petugas kebersihan sekolah, Rika Aryani saat hendak membuka ruang guru sekitar pukul 06.15 WIB. Rika kemudian memanggil warga sekitar untuk memastikan kondisi korban.

Polisi lalu menuju lokasi untuk melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi.

Hasil penelusuran sementara, W diketahui datang ke sekolah pada Minggu (30/11) kemarin sekira pukul 15.30 WIB. Dia kemudian tidak terlihat keluar hingga akhirnya ditemukan pada keesokan harinya. Polisi masih mendalami latar belakang dan motif korban sebelum peristiwa ini terjadi.

"Berdasarkan pemeriksaan sementara, terdapat tanda-tanda yang mengarah pada dugaan kematian akibat gantung diri. Namun demikian, penyebab pasti kematian baru dapat disimpulkan setelah proses autopsi selesai," ujar Fauzan.

Jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Ciptomangunkusumo (RSCM) untuk diautopsi. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi dan menunggu hasil penyelidikan resmi.