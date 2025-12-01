Bukan Guru, Polisi Sebut Mayat di SMP Syahid II Kepala Sekolah

ERA.id - Polisi klarifikasi terkait penemuan mayat pria, W (48) di SMP Syahid II, Jalan Baru Gang 2 Dalam, Cilincing, Jakarta Utara (Jakut), Senin (1/12/2025). Korban bukan merupakan guru tapi seorang kepala sekolah.

"(W adalah seorang) kepala sekolah," kata Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri kepada wartawan, Senin (1/12/2025).

Bobi menjelaskan korban datang ke sekolah pada Minggu (30/11) kemarin sekira pukul 16.00 WIB. Setelah itu, dia masuk ke ruangannya.

Korban lalu tak terlihat keluar ruangan lagi. Keesokan harinya, jasad W ditemukan oleh petugas kebersihan sekolah, Rika Aryani saat sekira pukul 06.15 WIB.

"Di ruang kepala sekolahnya (ditemukannya). Ruang guru dan ruang kepala sekolah berdekatan di belakang. Kondisinya sepi," tuturnya.

Bobi mengatakan jasad W dibawa ke Rumah Sakit Ciptomangunkusumo (RSCM) untuk diautopsi. Sedangkan untuk notif W bunuh diri masih didalami.

Sementara itu, untuk kegiatan belajar-mengajar di SMP Syahid II akan dipindahkan. Hal ini lantaran para siswa sedang melaksanakan ujian sekolah.

"Kebetulan lagi ujian semester, karena ada kejadian tersebut, ujian dipindahk ke SMP Syahid 1," jelasnya.