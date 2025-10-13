Mobil Travel Daytrans Tabrak Truk di Tol Cipularang: 9 Penumpang Luka, Satu Tewas

ERA.id - Kecelakaan lalu lintas terjadi di KM 77 Tol Cipularang, Senin (13/10/2025) dini hari tadi. Sebanyak 10 orang menjadi korban dalam insiden ini.

Kainduk PJR Cipularang Kompol Joko Prihantono menjelaskan kecelakaan bermula ketika mobil travel Daytrans yang dikemudikan Ibnu Suhud (35), melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Kendaraan Daytrans saat itu berada di lajur 2.

Setibanya di lokasi, Ibnu Suhud diduga mengantuk sehingga menabrak truk yang sedang melaju di lajur sebelahnya.

"Setiba di TKP menurut keterangan pengemudi travel Daytrans berjalan di lajur 2, diduga mengantuk lanjut menabrak bagian belakang sebelah kanan truk yang berjalan di lajur 1," kata Joko kepada wartawan, Senin (13/11/2025).

Sebanyak 10 penumpang di dalam travel Daytrans menjadi korban dalam kecelakaan ini. Penumpang bernama Tatang Muhidin meninggal dunia di lokasi. Sementara sembilan lainnya mengalami luka-luka.

Korban luka-luka bernama Ignatius Cristian Saputra, Kristian Salomo, Aldelya, Reinitha Jasmine Ferdinand, Theresa Marbela Louis, Renisa, Gema Muhammad, Putri, dan Evander Octavianus Karyadi.

Polisi kemudian menuju lokasi untuk mengevakuasi korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan. "Kelanjutan perkara ditangani Polres Purwakarta," ucap Joko.