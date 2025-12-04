Terbakar Cemburu, Suami di Jaksel Tusuk Istri Siri Bersama Selingkuhan

ERA.id - Seorang suami berinisial MTH (50) menusuk istri sirinya, AS (49) serta pria berinisial HP (45) yang merupakan teman kencan istri sirinya tersebut, di rumah AS di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (2/12) malam.

"Terkait peristiwa penusukan yang terjadi di wilayah Kebayoran Baru kemarin malam, berawal dari kita menerima laporan dari masyarakat lewat layanan cepat Polri 110," kata Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Baru, Kompol Suparmin kepada wartawan dikutip Kamis (4/12/2025).

Polisi langsung menuju lokasi usai menerima laporan. Sesampainya di sana, warga telah menangkap MTH. Petugas kemudian membawa pelaku ke kantor polisi dan kedua korban ke rumah sakit (RS).

Hasil pemeriksaan, ketiganya sempat bertemu dulu di sebuah mal di kawasan Blok M, Jaksel. Setelah itu, mereka memutuskan meninggalkan lokasi dan pergi ke rumah AS.

Sesampainya di TKP, mereka cekcok. Pelaku yang emosi langsung menusuk AS di garasi rumah dan MTH di sebuah dapur.

"Untuk motif, hasil pemeriksaan ya, pelaku sendiri melakukan perbuatan tersebut karena didasari perbuatan cemburu, karena istrinya ditemukan jalan dengan pria lain. Iya, korban yang laki itu jalan dengan istri siri pelaku," ungkapnya.

Kedua korban masih dirawat di RS. Untuk pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polsek Kebayoran Baru. Dia dijerat Pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.