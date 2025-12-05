Jadwal Contra flow di Tol Japek dan Jagorawi Saat Libur Panjang Akhir Tahun

ERA.id - Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan menerapkan contra flow dan sistem satu arah atau one way pada periode libur Natal 2025 dan tahun baru 2026 (Nataru).

Aturan itu tertuang pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

"Saat libur Nataru nanti akan ada pengaturan lalu lintas yang meliputi sistem contra flow dan satu arah. Ini bukanlah hal yang baru dalam manajemen rekayasa lalu lintas di masa libur panjang. Harapannya perjalanan masyarakat bisa lebih selamat dan lancar," ujar Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan dikutip Jumat (5/12/2025).

Berikut pemberlakuan contra flow di ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) dan Tol Jagorawi:

1. Jakarta - Cikampek:

a) Arah Cikampek (KM 47 - KM 70) berlaku pada tanggal 19, 23, 24 Desember 2025 mulai pukul 06.00-14.00 WIB dan pada tanggal 20, 21, 25, 26, 27, dan 28 Desember 2025 pukul 06.00-14.00 WIB.

b) Arah Jakarta (KM 70 - KM 47) berlaku pada tanggal 21, 26, 27, 28 Desember 2025 pukul 18.00-24.00 WIB dan berlanjut pada 29 Desember 2025 pukul 00.00-08.00 WIB. Kemudian diberlakukan kembali di tanggal 1-4 Januari 2026 mulai pukul 18.00-24.00 WIB

2. Jagorawi:

Arah Jakarta (KM 21 - KM 8) berlaku pada tanggal 21, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 Desember 2025 pukul 14.00-19.00 WIB serta berlanjut tanggal 2-4 Januari 2026 pukul 14.00-19.00 WIB.

"Sementara untuk sistem satu arah atau dilakukan berdasarkan kebutuhan kondisi lalu lintas per jam, indikator rekayasa lalu lintas, evaluasi dan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang dilakukan berdasarkan diskresi kepolisian," imbuhnya.

Dalam SKB ini juga, pekerjaan proyek konstruksi di sekitar ruang manfaat jalan dihentikan sementara selama masa angkutan Natal 2025 dan tahun baru 2026, yakni mulai 16 Desember 2025 pukul 00.00 WIB hingga 4 Januari 2025 pukul 24.00 WIB.

Waktu berlakunya pengaturan lalu lintas dapat dievaluasi berdasarkan diskresi kepolisian. Masyarakat pun diimbau untuk melakukan persiapan sebaik mungkin jika akan melakukan libur panjang Nataru.