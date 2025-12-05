Viral Warga Interogasi Pencuri Kotak Amal dalam Masjid Area Jaksel

ERA.id - Viral video memperlihatkan dua pria tanpa memakai atasan sedang diinterogasi warga lantaran diduga mencuri uang kotak amal masjid di kawasan Pasar Kedip, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang terjadi pada Kamis (4/12) pagi pukul 09.00 WIB.

Merespons itu, polisi mengaku kalau sedang menyelidiki kasus yang turut disoroti akun Instagram @lbj_jakarta tersebut. "Satu orang yang sudah kita amankan, inisial AAS (27)," kata Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol Harnas Prihandito saat dihubungi di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Dia mengatakan tindakan pelaku saat itu diketahui warga dan langsung diamankan oleh mereka. Kemudian, pelaku diserahkan ke Polsek Kebayoran Lama untuk diperiksa lebih lanjut.

Terkait kerugian dari pencurian uang kotak amal itu diperkirakan mencapai sekitar Rp890 ribu.

Saat ini, pihak kepolisian terus menelusuri pelaku lainnya yang masih kabur. "Ini masih kita lidik terus untuk cari yang satu lagi kabur, pasti mereka kan berteman karena satu tim," ucap Harnas.