Kronologi Sekretaris SKK Migas Hudi Dananjoyo Tewas Pagi Ini, Tabrak Bus TransJakarta Pakai Sepeda

ERA.id - Vice President (VP) Sekretaris SKK Migas, Hudi Dananjoyo Suryodipuro (48), tewas usai menabrak bus TransJakarta yang dikemudikan BS (53) di depan Halte TransJakarta Karet Sudirman, Jakarta Pusat (Jakpus), Selasa (9/12/2025).

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani menjelaskan kejadian berawal ketika korban sedang bersepeda dari arah selatan menuju utara di Jalan Jenderal Sudirman. Sesampainya di TKP, Hudi menabrak bagian belakang bus TransJakarta yang sedang berhenti untuk mengangkut/menurunkan penumpang.

"Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pesepeda angin atas nama Hudi Suryodipuro mengalami luka dan meninggal dunia di TKP," kata Ojo kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).

Hudi tewas dengan luka di kepala. Polisi yang menerima informasi adanya kecelakaan langsung menuju ke TKP untuk mengevakuasi korban.

Jasad pegawai BUMN ini dibawa ke Rumah Sakit Ciptomangunkusumo (RSCM) untuk penanganan lebih lanjut.