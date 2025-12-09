Terungkap! Segini Kecepatan Pejabat SKK Migas yang Tewas Kecelakaan Sepeda

ERA.id - Vice President (VP) Sekretaris SKK Migas, Hudi Dananjoyo Suryodipuro (48) tewas usai menghantam body belakang bus TransJakarta di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat (Jakpus), Selasa (9/12/2025). Hudi diketahui bersepeda dengan kecepatan antara 30-40 kilometer per jam.

"Kecepatan pesepeda antara 30-40 kilometer (km)," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).

Ojo menjelaskan kejadian berawal ketika Hudi janjian dengan rekannya untuk bersepeda ke kantor. Setelah itu, Hudi bersepeda melewati Jalan Jenderal Sudirman dari arah selatan menuju utara.

Sesampainya di TKP, tepatnya di depan Halte TransJakarta Karet Sudirman, ada bus TransJakarta yang dikemudikan BS (53). Bus itu sedang berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang di halte tersebut. Seketika, Hudi langsung menabrak bagian belakang bus tersebut.

"Pesepeda gunakan helm sepeda saat kejadian," ungkapnya.

Korban terpental ke kanan jalan usai terlibat kecelakaan. Hudi pun tewas di lokasi kejadian dengan kondisi mulut dan hidung mengeluarkan darah.

Polisi yang menerima informasi adanya kecelakaan langsung menuju ke TKP untuk mengevakuasi korban. Jasad pegawai BUMN ini dibawa ke Rumah Sakit Ciptomangunkusumo (RSCM) untuk penanganan lebih lanjut.