Ungkit Hamil di Luar Nikah, Sheila Marcia Bertekad Putus 'Kutukan' Hidup Depan Leticia

ERA.id - Sheila Marcia menceritakan perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku, mulai dari karier yang hancur karena narkoba hingga perjuangannya menjadi ibu tunggal di hadapan sang putri, Leticia.

Sheila mengakui kesalahan di masa lalu dan berusaha memutus rantai trauma yang pernah dialaminya. Sheila mengaku masa lalunya yang kelam dijadikan pelarian dari rasa sakit hati. Ia mengaku nekat mengonsumsi narkoba karena merasa hancur melihat pasangannya saat itu juga merupakan seorang pengguna.

"Terus bodohnya, bukannya aku kayak ya udah ninggalin dia terus cari yang lebih baik, enggak, malah balas dendam pakai juga," ujar Sheila di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo.

Pemeran film Ekskul ini juga menyatakan adanya daddy issues yang memengaruhi kondisi mentalnya sejak kecil. Ia menceritakan bagaimana ia tumbuh di tengah pertengkaran orang tua yang membuatnya merasa tidak kuat hingga sempat kehilangan harapan hidup.

"Aku cuma ingin dicintai. Aku pernah bilang sama Tuhan waktu kecil, 'Tuhan, buat apa aku dilahirkan kalau cuma untuk diginiin? Kenapa aku enggak mati aja?'. Dulu rollercoaster-nya gila, sampai menyaksikan mereka berantem, aku selalu ada di tengah jadi kayak enggak kuat," tuturnya.

Sadar akan rantai trauma tersebut, Sheila kini memilih kejujuran sebagai fondasi hubungannya dengan Leticia. Ia tak lagi menutupi bahwa sang anak lahir dari sebuah kesalahan di masa lalu alias lahir di luar nikah, namun ia menekankan bahwa Leticia bukanlah sebuah kesalahan.

"Mama buat kesalahan tapi kamu bukan kesalahan mama, kamu adalah berkat dari Tuhan. Ketika mama berbuat salah dan responnya benar, tidak membuang Ticia, merawat dengan hikmat dan berserah sama Tuhan, mama percaya Dia akan buat kamu jadi hebat," pungkasnya.

Sheila juga memberikan pesan tegas sebagai upaya memutus rantai kesalahan masa lalu dalam keluarganya. Ia ingin Leticia menjadi generasi baru yang hidup di jalur yang benar.

"Aku bilang ke dia, kamu adalah orang yang memutus kutukan itu secara sadar. Tidak ada lagi hamil di luar nikah di keluarga ini, mulai dari kamu. Aku percaya itu harus dideklarasikan, harus diperkatakan supaya dia tahu dia berharga," tegas Sheila.

Leticia yang kini berusia 16 tahun merespons kejujuran sang ibu dengan sangat dewasa. Ia mengaku bangga karena sang ibu berhasil membuktikan bahwa masa lalu yang hancur bukan penghalang untuk memiliki masa depan yang lebih baik.

"Ticia bangga banget sama Mama. Mama membuktikan kalau meskipun punya masa kecil yang sulit, Mama bisa mengubah masa depan. Mama contoh yang sempurna untuk itu. Aku tahu Mama merasa selalu kurang, tapi bagiku Mama sudah sangat sempurna," pungkas Leticia.