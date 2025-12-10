Ini Daftar Lengkap Korban Kebakaran Gedung Terra Drone

ERA.id - Sebanyak 22 korban kebakaran gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat, berhasil diidentifikasi. Seluruh korban rata-rata berusia 20-an, yang terjebak di gedung enam lantai tersebut.

"Pada pukul 15.30 WIB tadi kami sudah melakukan rekonsiliasi ketiga untuk menentukan identitas korban dan memutuskan ada 12 jenazah berhasil teridentifikasi. Kemarin malam 3, tadi pagi 7, dan sore ini ada 12. Jadi total 22," kata Karumkit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Prima Heru kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

Pada Rabu sore ini, RS Polri Kramat Jati berhasil mengidentifikasi 12 jasad, berikut identitasnya.

1. Siti Sa'addah Ningsih, perempuan, 24 tahun;

2. Emilia Salim Tan, perempuan, 23 tahun;

3. Ervina, perempuan, 25 tahun;

4. Chandra Faajriati Khasanah, perempuan, 19 tahun;

5. Tahsya Larasati Ramadhani, perempuan, 25 tahun;

6. Sendy Wijaya, laki-laki, 27 tahun;

7. Rayhansyah Pinago Sipahutar, laki-laki, 24 tahun;

8. Chintia Leni Novaressa, perempuan, 29 tahun;

9. Rosdiana, perempuan, 26 tahun;

10. Muhd Ikhsanul Mirja, laki-laki, 27 tahun;

11. Syaiful Fajar, laki-laki, 38 tahun;

12. Assyifa Mulandar, perempuan, 25 tahun.

Untuk korban yang sebelumnya berhasil diidentifikasi, sebagai berikut.

1. Pariyem, perempuan, 31 tahun;

2. Ninda Tan, perempuan, 32 tahun;

3. Muhammad Ariel Budiman, laki-laki, 24 tahun;

4. Mochamad Apriyana, laki-laki, 40 tahun;

5. Della Yohana Simanjuntak, perempuan, 22 tahun;

6. Nazaellya Tsabita Nurazisha, perempuan, 27 tahun;

7. Athiniyah Isnaini Rasyidah, perempuan, 18 tahun;

8. Rufaidha Lathiifunnisa, perempuan, 22 tahun;

9. Novia Nurwana, perempuan, 28 tahun;

10. Yoga Valdier Yaseer, laki-laki, 28 tahun.

Diketahui, sebanyak 22 orang tewas dalam kejadian kebakaran di gedung Terra Drone kemarin. Polisi sebelumnya menyebut api berasal dari lantai satu bangunan tersebut.

Karyawan sempat mencoba memadamkan api namun gagal. Mereka lalu menyelamatkan diri dengan naik ke lantai atas gedung tersebut.

Damkar pun menuju lokasi untuk memadamkan si jago merah dan mengevakuasi orang-orang yang terjebak di dalam. Para korban meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi.