Usai Dirut Terra Drone Jadi Tersangka, Polisi: Mungkin Ada yang Lain

ERA.id - Direktur Utama (Dirut) PT Terra Drone Indonesia Michael Wishnu Wardana ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dari insiden kebakaran di gedung Terra Drone, Jakarta Pusat (Jakpus). Polisi menyebut tak menutup kemungkinan ada pelaku lain dari insiden ini.

"Tidak menutup kemungkinan (ada tersangka lain)," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).

Roby menjelaskan pihaknya masih mengusut kasus ini secara tuntas. Untuk Michael sendiri ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu (10/12) kemarin malam.

Dirut PT Terra Drone ini dijerat Pasal 187 KUHP, Pasal 188 KUHP, dan/atau Pasal 359 KUHP. Michael ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

"Ya, unsur pidananya (Dirut PT Terra Drone) sih ada di pasal-pasal itu," tuturnya.

Diketahui, sebanyak 22 orang tewas dalam kejadian kebakaran di gedung Terra Drone, Selasa (9/12). Hasil pendalaman polisi sementara, api berasal dari baterai drone yang terbakar pada lantai satu bangunan tersebut.

Karyawan sempat mencoba memadamkan api namun gagal. Mereka lalu menyelamatkan diri dengan naik ke lantai atas gedung tersebut.

Damkar pun menuju lokasi untuk memadamkan si jago merah dan mengevakuasi orang-orang yang terjebak di dalam. Para korban meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi.

Berikut identitas seluruh korban yang telah teridentifikasi.

1. Pariyem, perempuan, 31 tahun;

2. Ninda Tan, perempuan, 32 tahun;

3. Muhammad Ariel Budiman, laki-laki, 24 tahun;

4. Mochamad Apriyana, laki-laki, 40 tahun;

5. Della Yohana Simanjuntak, perempuan, 22 tahun;

6. Nazaellya Tsabita Nurazisha, perempuan, 27 tahun;

7. Athiniyah Isnaini Rasyidah, perempuan, 18 tahun;

8. Rufaidha Lathiifunnisa, perempuan, 22 tahun;

9. Novia Nurwana, perempuan, 28 tahun;

10. Yoga Valdier Yaseer, laki-laki, 28 tahun;

11. Siti Sa'addah Ningsih, perempuan, 24 tahun;

12. Emilia Salim Tan, perempuan, 23 tahun;

13. Ervina, perempuan, 25 tahun;

14. Chandra Faajriati Khasanah, perempuan, 19 tahun;

15. Tahsya Larasati Ramadhani, perempuan, 25 tahun;

16. Sendy Wijaya, laki-laki, 27 tahun;

17. Rayhansyah Pinago Sipahutar, laki-laki, 24 tahun;

18. Chintia Leni Novaressa, perempuan, 29 tahun;

19. Rosdiana, perempuan, 26 tahun;

20. Muhd Ikhsanul Mirja, laki-laki, 27 tahun;

21. Syaiful Fajar, laki-laki, 38 tahun;

22. Assyifa Mulandar, perempuan, 25 tahun.