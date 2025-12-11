Dirut Terra Drone Ditangkap, Jadi Tersangka Kebakaran yang Tewaskan 22 Orang

ERA.id - Polisi membenarkan Direktur Utama (Dirut) PT Terra Drone Indonesia Michael Wishnu Wardana ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

Wishnu ditangkap terkait insiden kebakaran di gedung Terra Drone hingga menyebabkan 22 orang tewas.

"Iya (Michael Wishnu ditangkap) kemarin," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).

Roby hanya menambahkan Michael dijerat Pasal 187, Pasal 188, dan/atau Pasal 359 KUHP. Dirut Terra Drone ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif.

Diketahui, sebanyak 22 orang tewas dalam kejadian kebakaran di gedung Terra Drone, Selasa (9/12). Hasil pendalaman polisi sementara, api berasal dari baterai drone yang terbakar pada lantai satu bangunan tersebut.

Karyawan sempat mencoba memadamkan api namun gagal. Mereka lalu menyelamatkan diri dengan naik ke lantai atas gedung tersebut.

Damkar pun menuju lokasi untuk memadamkan si jago merah dan mengevakuasi orang-orang yang terjebak di dalam. Para korban meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi.

Berikut identitas seluruh korban yang telah teridentifikasi.

1. Pariyem, perempuan, 31 tahun;

2. Ninda Tan, perempuan, 32 tahun;

3. Muhammad Ariel Budiman, laki-laki, 24 tahun;

4. Mochamad Apriyana, laki-laki, 40 tahun;

5. Della Yohana Simanjuntak, perempuan, 22 tahun;

6. Nazaellya Tsabita Nurazisha, perempuan, 27 tahun;

7. Athiniyah Isnaini Rasyidah, perempuan, 18 tahun;

8. Rufaidha Lathiifunnisa, perempuan, 22 tahun;

9. Novia Nurwana, perempuan, 28 tahun;

10. Yoga Valdier Yaseer, laki-laki, 28 tahun;

11. Siti Sa'addah Ningsih, perempuan, 24 tahun;

12. Emilia Salim Tan, perempuan, 23 tahun;

13. Ervina, perempuan, 25 tahun;

14. Chandra Faajriati Khasanah, perempuan, 19 tahun;

15. Tahsya Larasati Ramadhani, perempuan, 25 tahun;

16. Sendy Wijaya, laki-laki, 27 tahun;

17. Rayhansyah Pinago Sipahutar, laki-laki, 24 tahun;

18. Chintia Leni Novaressa, perempuan, 29 tahun;

19. Rosdiana, perempuan, 26 tahun;

20. Muhd Ikhsanul Mirja, laki-laki, 27 tahun;

21. Syaiful Fajar, laki-laki, 38 tahun;

22. Assyifa Mulandar, perempuan, 25 tahun.