Ini Alasan Dirut Terra Drone Jadi Tersangka Kebakaran Gedung

ERA.id - Direktur Utama (Dirut) PT Terra Drone Indonesia Michael Wishnu Wardana ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dari insiden kebakaran di gedung Terra Drone, Jakarta Pusat (Jakpus). Polisi pun mengungkap kejahatan yang dilakukan Michael.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menjelaskan kebakaran terjadi akibat baterai drone yang tersimpan di lantai satu terbakar. Karyawan mencoba memadamkan api dengan APAR, namun gagal. Api membesar hingga menyebabkan 22 orang tewas.

Hasil pemeriksaan, Michael diduga lalai hingga menyebabkan puluhan orang meninggal dunia.

"(Pelaku) tidak membuat atau memastikan adanya SOP penyimpanan baterai berbahaya," kata Susatyo saat konferensi pers di kantornya, Jumat (12/12/2025).

Mantan Kapolres Bogor Kota ini menambahkan Michael juga tidak menunjuk petugas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan tak melakukan pelatihan keselamatan ke karyawannya.

Selain itu, dia juga tidak menyediakan ruang penyimpanan standar untuk bahan mudah terbakar atau flammable.

"(Dirut PT Terra Drone juga) tidak menyediakan pintu darurat dan sistem keselamatan bangunan. (Kemudian) tidak memastikan jalur evakuasi berfungsi," tuturnya.

Michael pun ditahan. Dia dijerat Pasal 188 KUHP dan atau Pasal 359 KUHP dan atau Pasal 187 KUHP.

Diketahui, sebanyak 22 orang tewas dalam kejadian kebakaran di gedung Terra Drone, Selasa (9/12). Hasil pendalaman polisi sementara, api berasal dari baterai drone yang terbakar pada lantai satu bangunan tersebut.

Karyawan sempat mencoba memadamkan api namun gagal. Mereka lalu menyelamatkan diri dengan naik ke lantai atas gedung tersebut.

Damkar pun menuju lokasi untuk memadamkan si jago merah dan mengevakuasi orang-orang yang terjebak di dalam. Para korban meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi.

Berikut identitas seluruh korban yang telah teridentifikasi.

1. Pariyem, perempuan, 31 tahun;

2. Ninda Tan, perempuan, 32 tahun;

3. Muhammad Ariel Budiman, laki-laki, 24 tahun;

4. Mochamad Apriyana, laki-laki, 40 tahun;

5. Della Yohana Simanjuntak, perempuan, 22 tahun;

6. Nazaellya Tsabita Nurazisha, perempuan, 27 tahun;

7. Athiniyah Isnaini Rasyidah, perempuan, 18 tahun;

8. Rufaidha Lathiifunnisa, perempuan, 22 tahun;

9. Novia Nurwana, perempuan, 28 tahun;

10. Yoga Valdier Yaseer, laki-laki, 28 tahun;

11. Siti Sa'addah Ningsih, perempuan, 24 tahun;

12. Emilia Salim Tan, perempuan, 23 tahun;

13. Ervina, perempuan, 25 tahun;

14. Chandra Faajriati Khasanah, perempuan, 19 tahun;

15. Tahsya Larasati Ramadhani, perempuan, 25 tahun;

16. Sendy Wijaya, laki-laki, 27 tahun;

17. Rayhansyah Pinago Sipahutar, laki-laki, 24 tahun;

18. Chintia Leni Novaressa, perempuan, 29 tahun;

19. Rosdiana, perempuan, 26 tahun;

20. Muhd Ikhsanul Mirja, laki-laki, 27 tahun;

21. Syaiful Fajar, laki-laki, 38 tahun;

22. Assyifa Mulandar, perempuan, 25 tahun.