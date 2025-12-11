Viral Mobil MBG Tabrak Siswa SD yang Upacara di Jakut, Banyak Anak Tumbang

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan mobil makan bergizi gratis (MBG) menabrak siswa SD di sekolah di kawasan Jakarta Utara (Jakut), Kamis (11/12).

Dari video dan narasi di akun Instagram @sekitaran_jakut, sekolah SDN Kalibaru 01 sedang mengadakan upacara bendera. Para siswa berkumpul di lapangan untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Mobil MBG dinarasikaan menerobos barisan siswa yang sedang berkumpul sehingga banyak orang tertabrak.

Sejumlah murid tergeletak di lapangan usai ditabrak. Ada juga siswa dan guru yang melihat ke kolong mobil untuk menolong anak yang diduga terlindas.

Sejumlah guru langsung mengamankan sopir tersebut. Situasi mencekam hingga membuat para murid berlarian.

"Dari informasi yang didapatkan diduga pengemudi ingin menginjak rem, namun yang diinjak pedal rem," demikian penjelasan akun tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Erick Frendriz hanya membenarkan kejadian tersebut. Polisi masih menuju ke TKP untuk mengevakuasi korban dan melakukan penelusuran.

"Benar. Saya masih berangkat ke TKP ya," ujar Erick kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).