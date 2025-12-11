Sopir Mobil MBG Pelindas Siswa di Jakut Ternyata Pengemudi Pengganti, Ngaku Salah Injak Rem

ERA.id - Sopir mobil pengangkut makan bergizi gratis (MBG), AI, ditangkap usai menabrak dan melindas sejumlah siswa di SDN Kalibaru 01 di kawasan Jakarta Utara (Jakut). Pelaku ternyata hanya pengemudi pengganti.

"Sopir pengganti iya, sopir utamanya sakit, sudah dua kali dia, ini yang kedua (mengantar MBG)," kata Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).

Hasil pemeriksaan sementara, AI awalnya hendak mengantar MBG ke sekolah tersebut. Posisi jalan ke SDN Kalibaru 01 sendiri sedikit berada di atas sehingga harus menanjak.

Usai menanjak, AI mengaku ingin mengerem. Namun dia salah menginjak rem sehingga menerobos masuk ke sekolah tersebut.

"Ini keterangan sementara ya, bukan pasti ya, sementara, dia mau naik ke atas itu, mau ngerem, katanya remnya nggak pakem kan. Karena takut mau nabrak, dia injak yang dalem. Nah kirain itu (yang diinjak rem), ternyata gas, nah ini (keterangan) sementara ya," ungkapnya.

Polisi telah memeriksa urine AI, hasilnya dia negatif mengonsumsi alkohol dan narkoba. Selain AI, pendampingnya di mobil tersebut yakni MRR turut diamankan. Keduanya masih diperiksa secara intensif.

Sebelumnya, polisi menyampaikan mobil pengangkut MBG bisa menabrak puluhan siswa di SDN Kalibaru 01 karena menerobos masuk ke sekolah tersebut, Kamis pagi. Para murid awalnya sedang berkumpul di lapangan.

"Kejadian tadi dari CCTV kami lihat, ini tapi masih akan dianalisa dulu ya nanti ya. Kami lihat bahwa siswa sedang ada kegiatan di lapangan, kemudian tiba-tiba mobil masuk dan terjadi kecelakaan," kata Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Erick Frendriz kepada wartawan, hari ini.

Diketahui dalam rekaman CCTV yang beredar, mobil itu menghantam pagar sekolah yang sedang tertutup. Setelah melewati pagar, mobil tancap gas ke arah kiri hingga menabrak siswa yang duduk di lapangan.

Puluhan murid dan satu guru luka-luka akibat insiden ini. Mereka yang terluka langsung dievakuasi ke rumah sakit (RS).

"Untuk sopir dari kendaraan sudah diamankan di Polsek dan sedang dalam rangka pemeriksaan. Sopir sama pendampingnya (yang diamankan)," ucapnya.

Erick mengatakan tidak ada korban tewas dalam kejadian ini. Polisi masih berada di lokasi untuk melakukan olah TKP.