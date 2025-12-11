Hasil Urine Sopir MBG yang Tabrak dan Lindas Siswa SDN 01 Kalibaru Negatif Narkoba

ERA.id - Polisi menyampaikan sopir mobil pengangkut makan bergizi gratis (MBG) yang menabrak dan melindas sejumlah siswa di SDN Kalibaru 01 di kawasan Jakarta Utara (Jakut), negatif mengonsumsi alkohol dan narkoba.

"CU-nya (cek urine) negatif," kata Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri saat dihubungi, Kamis (11/12/2025).

Identitas sopir MBG ini belum diketahui secara pasti. Polisi masih memeriksanya secara intensif guna mengetahui penyebab kecelakaan tersebut.

Sebelumnya, polisi menyampaikan mobil pengangkut MBG bisa menabrak puluhan siswa di SDN Kalibaru 01 karena menerobos masuk ke sekolah tersebut, Kamis pagi. Para murid awalnya sedang berkumpul di lapangan.

"Kejadian tadi dari CCTV kami lihat, ini tapi masih akan dianalisa dulu ya nanti ya. Kami lihat bahwa siswa sedang ada kegiatan di lapangan, kemudian tiba-tiba mobil masuk dan terjadi kecelakaan," kata Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Erick Frendriz kepada wartawan, hari ini.

Diketahui dalam rekaman CCTV yang beredar, mobil itu menghantam pagar sekolah yang sedang tertutup. Setelah melewati pagar, mobil tancap gas ke arah kiri hingga menabrak siswa yang duduk di lapangan.

Puluhan murid dan satu guru luka-luka akibat insiden ini. Mereka yang terluka langsung dievakuasi ke rumah sakit (RS).

"Untuk sopir dari kendaraan sudah diamankan di Polsek dan sedang dalam rangka pemeriksaan. Sopir sama pendampingnya (yang diamankan)," ucapnya.

Erick mengatakan tidak ada korban tewas dalam kejadian ini. Polisi masih berada di lokasi untuk melakukan olah TKP.