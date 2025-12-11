Kronologi Mobil MBG Lindas Siswa SD dan Guru Saat Upacara di Jakut

ERA.id - Mobil pengangkut makan bergizi gratis (MBG) bisa menabrak puluhan siswa di SDN Kalibaru 01 di kawasan Jakarta Utara (Jakut) usai menerobos masuk ke sekolah tersebut. Para siswa awalnya sedang berkumpul di lapangan.

"Kejadian tadi dari CCTV kami lihat, ini tapi masih akan dianalisa dulu ya nanti ya. Kami lihat bahwa siswa sedang ada kegiatan di lapangan, kemudian tiba-tiba mobil masuk dan terjadi kecelakaan," kata Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Erick Frendriz kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).

Diketahui dalam rekaman CCTV yang beredar juga, mobil itu menghantam pagar sekolah yang sedang tertutup. Setelah melewati pagar, mobil tancap gas ke arah kiri hingga menabrak siswa yang duduk di lapangan.

Puluhan murid dan satu guru luka-luka akibat insiden ini. Mereka yang terluka langsung dievakuasi ke rumah sakit (RS).

"Untuk sopir dari kendaraan sudah diamankan di Polsek dan sedang dalam rangka pemeriksaan. Sopir sama pendampingnya (yang diamankan)," ucapnya.

Erick mengatakan tidak ada korban tewas dalam kejadian ini. Polisi masih berada di lokasi untuk melakukan olah TKP.

Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan mobil MBG menabrak siswa SD di sebuah sekolah. Dari video dan narasi di akun Instagram @sekitaran_jakut, sekolah SDN Kalibaru 01 sedang mengadakan upacara bendera. Para siswa berkumpul di lapangan untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Mobil MBG dinarasikaan menerobos barisan siswa yang sedang berkumpul sehingga banyak orang tertabrak.

Sejumlah murid tergeletak di lapangan usai ditabrak. Ada juga siswa dan guru yang melihat ke kolong mobil untuk menolong anak yang diduga terlindas.

Guru langsung mengamankan sopir tersebut. Situasi mencekam hingga membuat para murid berlarian.

"Dari informasi yang didapatkan diduga pengemudi ingin menginjak rem, namun yang diinjak pedal rem," demikian penjelasan akun tersebut.