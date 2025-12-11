Sopir Mobil MBG yang Tabrak dan Lindas Siswa SD di Sekolah Jakut Ditangkap

ERA.id - Polisi menyampaikan sopir mobil pengangkut makan bergizi gratis (MBG) yang menabrak siswa SD di sekolah SDN Kalibaru 01 di kawasan Jakarta Utara (Jakut), Kamis (11/12/2025), telah ditangkap.

"Untuk sopir sudah diamankan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat dihubungi, Kamis (11/12/2025).

Identitas pelaku belum mau disampaikan Budi. Dia hanya menyebut polisi saat ini fokus untuk mengevakuasi korban-korban yang terluka ke rumah sakit (RS).

"Saat ini Kapolres lagi di TKP, mendatakan korban. Prioritas utama membawa korban ke RS untuk ditangani medis," ucapnya.

Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan mobil MBG menabrak siswa SD di sebuah sekolah. Dari video dan narasi di akun Instagram @sekitaran_jakut, sekolah SDN Kalibaru 01 sedang mengadakan upacara bendera. Para siswa berkumpul di lapangan untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Mobil MBG dinarasikaan menerobos barisan siswa yang sedang berkumpul sehingga banyak orang tertabrak.

Sejumlah murid tergeletak di lapangan usai ditabrak. Ada juga siswa dan guru yang melihat ke kolong mobil untuk menolong anak yang diduga terlindas.

Guru langsung mengamankan sopir tersebut. Situasi mencekam hingga membuat para murid berlarian.

"Dari informasi yang didapatkan diduga pengemudi ingin menginjak rem, namun yang diinjak pedal rem," demikian penjelasan akun tersebut.