Wardatina Mawa Ogah Damai, Insanul Fahmi dan Inara Rusli Bakal Jadi Tersangka?

ERA.id - Insanul Fahmi dan Inara Rusli berpotensi besar menjadi tersangka kasus dugaan perzinahan yang dilaporkan oleh Wardatina Mawa. Penetapan tersangka ini lantaran Mawa menolak berdamai.

Kasubbdi Penmas Polda Metro Jaya Kompol Andaru Rahutomo mengatakan Wardatina Mawa tidak mencabut laporan terhadap Insanul Fahmi dan Inara Rusli.

“Bahwa permohonan RJ (Restorative Justice) ditolak oleh pelapor (Mawa). Nah, sampai saat ini, sampai sekarang, penyidik juga belum menerima apakah ada perdamaian dari pelapor M terhadap terlapor ya,” ujar Andaru kepada awak media, Senin (26/1/2026).

Andaru menjelaskan kasus tersebut ditangani oleh pihak PPA Polda Metro Jaya. Pihaknya pun akan melakukan proses lanjutan termasuk gelar perkara untuk menangani kasus dugaan perzinahan Insanul Fahmi dan Inara Rusli.

“Dalam proses, dalam proses. Tentunya dengan masukan tadi, yang sebelumnya penolakan RJ tadi, tentunya penyidik akan melanjutkan ke proses selanjutnya,” tegasnya.

Terkait kemungkinan Insanul dan Inara menjadi tersangka, Andaru mengatakan hal itu masih akan terus dilakukan pendalaman. Sejauh ini, kata Andaru, sejumlah barang bukti yang dikumpulkan sudah cukup.

“Kita lihat dari prosesnya tadi. Pengumpulan alat bukti, apakah betul ada tindak pidana yang sesuai dengan dilaporkan oleh M ya. Nanti apakah ada dugaan tindak pidana itu, bukti cukup. Saya rasa itu yang menjadi pertimbangan oleh penyidik melanjutkan proses ini ke tahap selanjutnya,” tegasnya.

Diketahui, rumah tangga Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi jadi sorotan setelah Mawa membeberkan perselingkuhan yang dilakukan Insanul dengan Inara Rusli. Dia lalu melaporkan Insanul dan Inara ke Polda Metro Jaya atas dugaan perselingkuhan.

Tak lama setelah itu, rekaman CCTV dugaan perselingkuhan Inara dan Insanul beredar di media sosial. Selebgram ini kemudian melaporkan kasus penyebaran CCTV di rumahnya itu ke Bareskrim Polri.

Beberapa waktu kemudian, Inara melaporkan Insanul ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dalam pernikahan siri mereka. Mediasi dilakukan hingga akhirnya mantan istri musisi Virgoun ini mencabut laporannya terhadap Insanul.