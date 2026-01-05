Inara Rusli dan Insanul Fahmi Ngarep Damai dengan Mawa, Polisi: Perkara Masih Lanjut

ERA.id - Polisi menyampaikan selebgram Inara Rusli dan Insanul Fahmi ingin agar laporan dugaan perselingkuhan yang dilayangkan Wardatina Mawa selesai secara damai atau restorative justice (RJ). Namun, langkah hukum itu belum bisa dipenuhi karena Wardatina belum mencabut laporannya.

"Ada permohonan dari terlapor untuk mengajukan permohonan RJ. Namun dalam hal ini dalam pengajuan RJ tersebut belum dilampirkan surat damai dan surat pencabutan laporan dari pelapor," kata Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, Kombes Reonald Simanjuntak kepada wartawan, Senin (5/1/2026).

Reonald menjelaskan polisi tidak akan ikut campur dalam upaya damai yang sedang dilakukan Inara dan Insanul. Sebab, masalah itu antara kedua belah pihak yang bersengketa atau berperkara.

Karena dokumen administrasi ihwal pengajuan RJ belum rampung, polisi masih tetap mengusut perkara ini. Dalam waktu dekat, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan laporan Wardatina Mawa naik ke tahap penyidikan atau tidak.

"Selagi masih belum ada surat perjanjian perdamaian dan belum ada pencabutan laporan dari korban, maka perkara tersebut kami pastikan masih berjalan sebagaimana mestinya," tegas Reonald.

Untuk laporan dugaan perzinahan dan/atau perselingkuhan ini sendiri, Reonald mengatakan Wardatina Mawa menyerahkan barang bukti berupa akta perkawinan; fotokopi Kartu Keluarga (KK); hingga screenshot percakapan korban dengan username @gunzo_mustako pada direct message di media sosial Instagram.

"(Kemudian diserahkan juga barang bukti berupa) satu buah flashdisk dengan merek V berwarna merah kapasitas 4 GB yang berisikan tujuh video rekaman CCTV," tuturnya.

Diketahui, rumah tangga Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi jadi sorotan setelah Mawa membeberkan perselingkuhan yang dilakukan Insanul dengan Inara Rusli. Dia lalu melaporkan Insanul dan Inara ke Polda Metro Jaya atas dugaan perselingkuhan.

Tak lama setelah itu, rekaman CCTV dugaan perselingkuhan Inara dan Insanul beredar di media sosial. Selebgram ini kemudian melaporkan kasus penyebaran CCTV di rumahnya itu ke Bareskrim Polri.

Beberapa waktu kemudian, Inara melaporkan Insanul ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dalam pernikahan siri mereka. Mediasi dilakukan hingga akhirnya mantan istri musisi Virgoun ini mencabut laporannya terhadap Insanul.