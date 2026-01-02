Imbas Hina Penumpang 'Monyet', Sopir JakLingko Langsung Dipecat

ERA.id - Sopir Mikortrans JakLingko yang viral dan menghina penumpang dengan menyebut kata 'monyet' resmi dipecat.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani meminta maaf atas insiden yang menimpa penumpang perempuan di kawasan Buaran, Jakarta Timur (Jaktim)..Dia mengatakan sopir JakLingko itu telah dipecat.

"Kemarin sudah dilakukan penindakan tegas berupa pemecatan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, TransJakarta merespon serius kejadian ini," kata Ayu kepada wartawan, Selasa (2/1/2026).

Berdasarkan video yang beredar, kejadian ini berawal dari penumpang perempuan naik JakLingko dari Mal Buaran Plaza, Jaktim. Penumpang itu ingin duduk di kursi depan kendaraan namun tak diizinkan oleh sopir.

Saat itu sang sopir yang mengenakan peci hitam beralasan kursi belakang masih kosong. Tak lama setelah itu, kursi belakang penuh.

Penumpang pun ingin pindah ke kursi depan namun tetap tak diperbolehkan sopir. Kesal dengan perlakuan tersebut, penumpang perempuan tersebut merekam sopir saat JakLingko tiba di tujuan.

Aksi perekaman itu memicu kemarahan sopir hingga berujung pada ucapan bernada penghinaan. Penumpang dihina dengan kata "kamu monyet". Setelah itu, sopir kembali ke mobilnya dan pergi meninggalkan lokasi.