Viral Mobil Lawan Arah hingga Seret Motor di Bekasi, Berujung Babak Belur

ERA.id - Viral sebuah video di media sosial menampilkan sebuah mobil menyeret sepeda motor usai melawan arah di kawasan Kota Bekasi. Usai kabur, pemobil langsung diamuk oleh massa yang mengejar kendaraan tersebut.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Bekasi Kota Iptu Iswahyudi mengatakan peristiwa terjadi di Traffic Light Caman, Jalan Raya KH Noer Ali Kalimalang pada Senin (3/1) malam. Mobil Avanza itu dikemudikan oleh Heri Apriyadi (38).

Kejadian berawal ketika Heri melaju dari arah Jatibening. Dia lalu mengambil lajur lawan arah untuk belok ke arah Kota Bintang. Mobil itu kemudian menabrak sepeda motor yang dikemudikan Eman Jaenal yang hendak belok ke arah Jatibening. Heri tak berhenti dan memilih kabur dari lokasi kejadian hingga menyeret motor.

Warga sempat mengejar Avanza tersebut. Alhasil, Avanza tersebut diamuk massa hingga pengemudinya terluka.

"Setelah kejadian kendaraan minibus Toyota Avanza B-1241-HZH meninggalkan lokasi kejadian, sehingga warga sekitar lokasi kejadian mengejar hingga berhenti di Global Prestasi School. Kemudian Avanza hancur diamuk massa beserta pengemudinya dihakimi massa sekitar," kata Iswahyudi kepada wartawan, Selasa (6/1/2026).

Dalam video yang beredar memperlihatkan sebuah mobil berkendara melawan arah hingga menyeret sepeda motor di kawasan Kota Bekasi. Pengendara mobil sempat ditegur oleh warga karena menyebabkan kemacetan. Namun, dia enggan putar balik sehingga body Avanza itu dipukul-pukul.

Mobil itu juga menabrak kendaraan lain. Tak lama setelahnya, mobil Avanza itu kabur hingga menyeret sepeda motor. Sepeda motor itu tersangkut di kolong mobil hingga muncul percikan api saat terseret.

Lebih lanjut, pihak kepolisian yang menerima informasi adanya kecelakaan langsung menuju ke lokasi untuk mengamankan pelaku. Dia menyebut kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.