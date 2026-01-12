Bertambah, 22 RT dan 33 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir Siang Ini

ERA.id - BPBD menyampaikan jumlah wilayah di Jakarta yang terdampak banjir pada Senin (12/1/2026) siang ini bertambah menjadi 22 RT dan 33 ruas jalan.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 22 RT dan 33 ruas jalan tergenang," kata Kapusdatin BPBD Jakarta Mohamad Yohan kepada wartawan, Senin (12/1/2026).

Tinggi air bervariatif, namun yang tertinggi masih berada di angka yang sama, yakni mencapai 95 centimeter (cm). Banjir itu berada di kawasan Cilandak Timur, Jakarta Selatan.

Genangan air juga terjadi di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Utara. BPBD masih berada di lokasi untuk mengevakuasi warga yang terdampak bencana. Warga pun diimbau berhati-hati dan mewakili potensi air yang mungkin kembali muncul.

Berikut titik-titik banjir di Jakarta berdasarkan data BPBD per pukul 11.00 WIB.

Jakarta Selatan

- Kel. Cilandak Barat: 1 RT

Ketinggian: 40 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut

Situasi: Masih dalam penanganan

- Kel. Pondok Labu: 2 RT

Ketinggian: 80 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut

Situasi: Masih dalam penanganan

- Kel. Cipete Utara: 3 RT

Ketinggian: 70 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut

Situasi: Masih dalam penanganan

- Kel. Pela Mampang: 9 RT

Ketinggian: 50 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut

Situasi: Masih dalam penanganan

- Kel. Duren Tiga: 1 RT

Ketinggian: 40 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

Situasi: Masih dalam penanganan

- Kel. Cilandak Timur: 3 RT

Ketinggian: 95 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut

Situasi: Masih dalam penanganan

Jakarta Timur

- Kel. Tanjung Priok: 1 RT

Ketinggian: 40 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

Situasi: Masih dalam penanganan

Jakarta Utara

- Kel. Tanjung Priok: 2 RT

Ketinggian: 20 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

Situasi: Masih dalam penanganan

Jalan tergenang (ketinggian air 10-55 cm)

1. Jl. Anggrek, Kel. Rawa Badak Utara;

2. Jl. Walang Baru VII A, Kel. Tugu Utara;

3. Jl. Rorotan 10, Kel. Rorotan Depan Masjid Tanwirul Ikhsan, Kel. Rorotan;

4. Jl. Taman Stasiun, Kel. Tanjung Priok;

5. Jl. Pegangsaan Dua (depan Yakobus), Kel. Pegangsaan Dua;

6. Jl. Rawa Indah RT.03/03, Kel. Pegangsaan Dua;

7. Jl. Pegangsaan Dua Depan (Aprt. Greenhill), Kel. Pegangsaan Dua;

8. Jl. Hybrida, Kel. Pegangsaan Dua

9. Jl. Pegangsaan Dua (depan RJTM), Kel. Pegangsaan Dua;

10. Jl. Arteri, Kel. Pegangsaan Dua;

11. Jl. Agung Karya VI, Kel. Sungai Bambu;

12 .Jl. Jampea RW 007, Depan Maqom Mbah Priok, Kel. Koja;

13. Jl. Deli RW 007, Kel. Koja;

14. Lorong 22 RW 007, Kel. Koja;

15. Jl. Mawar RW 002, Kel. Koja;

16. Jl. Cipeucang V RW 013, Kel. Koja;

17. Lorong Z RW 001, Kel. Koja;

18. Jl. Muara Baru, Pluit Sea View , Kel. Penjaringan;

19. Jl. Yos Sudarso Depan Altira , Kel. Sunter Jaya;

20. Jl. Sunter Indah Raya, Kel. Sunter Jaya

21. Jl. Swasembada Raya Rw 14 , Kel. Kebon Bawang;

22. Jl. Raya Bakti Rt 001 Rw 14, Kel. Kebon Bawang;

23. Jl. Kebon Bawang Vl Rt 002 Rw 13, Kel. Kebon Bawang;

24. Jl. Swasembada Barat XXll Rt 04 Rw 12, Kel. Kebon Bawang;

25. Jl. Boulevar Barat Raya (depan Bank BCA), Kel. Kelapa Gading Barat;

26. Jl. Cakung Cilincing Raya, Kel. Rorotan;

27. Jl. Plumpang Semper, Kel. Rawa Badak Selatan;

28. Jl. Mahoni (depan Kelurahan Tugu Utara), Kel. Tugu Utara;

29. Jl. Kampung Bahari No. A11 RT 003 RW 006, Kel. Tanjung Priok;

30. Jl Raya Jagakarsa Titik Kenal Depan Lahan Kementerian Pertanian, Kel. Jagakarsa;

31. Jl. Balai Rakyat, Kel. Jagakarsa;

32. Jl. Pelita No 13 Rt/Rw 04/12, Kel. Lubang Buaya;

33. Jl. Depsos/Hadjidji RT 012/002, Kel. Rambutan.