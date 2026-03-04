Dibintangi Fajar Nugra hingga Randhika Djamil, Warung Pocong Tayang 9 April 2026

ERA.id - Rumah produksi Entelekey Media Indonesia bersama Tiger Pictures resmi merilis poster dan trailer film komedi horor, Warung Pocong. Film ini mempertemukan tiga komika ternama yakni Fajar Nugra, Sadana Agung, dan Randhika Djamil.

Disutradarai oleh Bendolt, Warung Pocong berkisah tentang tiga pemuda Jakarta yang hidupnya sedang berada di ujung tanduk karena masalah ekonomi. Ketiganya pun harus mengubah nasib dengan bekerja sebagai penjaga warung dengan gaji fantastis namun berada di pelosok desa. Namun sesampainya di desa, ketiganya justru mendapat teror mengerikan dari pocong.

Fajar Nugra yang berperan sebagai Kartono menjelaskan bahwa karakternya digambarkan sebagai generasi sandwich yang sangat membutuhkan uang. Karakter itu diakuinya sangat mirip dengan kehidupan nyatanya.

"Secara baca dari sisi deck karakternya aja udah ngerasa bahwa ada sih sisi Fajar Nugra-nya. Meskipun enggak ada warisan hutang, alhamdulillah gitu kan. Cuman memang ada sisi-sisi ininya. Kayaknya mungkin bisa lebih cepat masuk melalui... "Oke Fajar Nugra dulu deh, yuk kita baca skripnya." Itu tuh. Baru deh masukin Kartono-nya gitu sebenarnya kalau dari Fajar ya," ujar Fajar Nugra saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026).

Senada dengan Fajar Nugra, Sadana Agung juga memiliki kemiripan dengan karakter yang dia mainkan. Sadana mengaku punya kemiripan dengan Agus dari sisi menjadi korban penipuan.

Sementara Randhika Djamil mengatakan karakter Makmur yang diperankan juga memiliki pengalaman yang sama dengan kehidupan nyatanya. Randhika pernah bekerja sebagai pegawai kantoran seperti Makmur.

"Kalau saya sih karakternya Makmur kan. Nah saya juga pernah kerja kantoran pernah, pernah ketipu juga pernah, jadi kayaknya lumayan cukup lumayan relate lah. Terus pernah pengen kabur dari sesuatu," imbuh Randhika.

Lebih lanjut, sutradara Bendolt mengatakan film Warung Pocong juga akan dimeriahkan oleh penampilan Shareefa Daanish, Arla Ailani, Kiki Narendra, Teuku Rifnu Wikana, hingga Whani Darmawan. Bendolt menjamin film ini akan menyenangkan dan patut ditonton.

"Terus juga ada pemain kayak Daanish, Arla, sama Mas Rifnu dan lain juga solid juga. Yang pasti sih ini hiburan ringan yang tanpa harus berpikir keras, yang keluar dari bioskop tuh ya fresh gitu aja sih," kata Bendolt.

Warung Pocong akan tayang pada 9 April 2026.