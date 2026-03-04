Panen Hujatan Usai Keluyuran Saat Campak, Ruce Nuenda Minta Maaf

ERA.id - Selebgram Ruce Nuenda menuai kritik pedas atas tindakannya yang tetap keluar rumah meski sedang terkena campak. Ruce pun meminta maaf dan mengakui kesalahannya.

Permintaan maaf ini disampaikan Ruce lewat Instagram Story-nya setelah mendapat kecaman dari netizen di X. Ruce meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Ia pun mengaku langsung pergi ke rumah sakit usai mendapt teguran keras dari netizen.

"Teman-teman saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila tindakan saya tadi dinilai kurang tepat. Saya sudah memeriksakan diri ke UGD dan sempat meminta untuk opname," ujar Ruce, dikutip ERA, Rabu (4/3/2025).

Ruce lantas menjelaskan dari hasil pemeriksaan dokter terhadap dirinya, ia hanya diminta untuk istirahat, mengkonsumsi obat, serta menjaga jarak dari anak semata wayangnya, Ebra, tanpa perlu dirawat inap.

Lalu, kata Ruce, ia mengakui tindakannya yang melakukan aktivitas di luar rumah dan bertemu banyak orang tidak tepat. Ia pun baru menyadari kesalahan itu setelah mendapat teguran keras di media sosialnya.

"Saya menyadari bahwa seharusnya saya tidak keluar rumah, bahkan untuk olahraga sekalipun. Jujur, saya baru memahami sepenuhnya setelah mendapat teguran dari teman-teman semua. Setelah diingatkan, saya langsung pulang dan menyampaikan permintaan maaf," tuturnya.

Lebih lanjut, ibu satu anak itu tidak menyangka situasi yang terjadi akan menjadi perbincangan yang luas. Ia pun akan menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran untuk lebih bertanggung jawab di masa depan.

"Saya tidak menyangka situasinya akan menjadi sebesar ini, tetapi ini benar-benar menjadi pelajaran berharga bagi saya untuk lebih bijak dan bertanggung jawab ke depannya. Terima kasih atas semua perhatian dan masukannya," tutup Ruce Nuenda.

Kehebohan ini bermula dari cuitan akun X @Maeliani07 yang memperlihatkan potongan Instagram Story milik Ruce. Akun itu menyebut Ruce melakukan kegiatan di luar rumah meski sedang terkena campak.

"Gila sih kataku, ada influencer kena campak dan dia malah dengan sadar berada di fasilitas umum. Dengan entengnya update status dengan kalimat kaya gini. Beg* banget itu nular woiii," tulis akun tersebut sambal memperlihatkan keterangan foto Ruce 'Yang pada tanya kenapa. Sebenarnya aku kena campak gaesss'.

Unggahan tersebut langsung menjadi perbincangan dan menimbulkan kemarahan publik atas perbuatan Ruce yang tidak tepat. Bahkan salah satu netizen membagikan status Ruce yang menyatakan bahwa sang selebgram tidak mengetahui penyakit campak bisa menular.

Di sisi lain, ketidaktahuan Ruce itu berbanding terbalik dengan statusnya sebagai seorang ibu. Netizen menilai seharusnya Ruce memahami dan lebih mawas diri lantaran sudah memiliki anak yang rentan tertular.