Viral Mobil Lawan Arah Masuk Jalur TransJakarta, Polisi: Dia Orang Baru Enggak Tahu Jalur

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan sebuah mobil pribadi masuk ke jalur TransJakarta (busway) di kawasan Matraman, Jakarta Timur (Jaktim). Mobil itu kedapatan melawan arah hingga melaju mundur karena berhadapan dengan bus TransJakarta yang hendak melintas.

Kepala Urusan pembinaan Operasi lantas Polres Jakarta Timur, AKP Eko Aprihanto menjelaskan pihaknya telah melakukan penelusuran atas kejadian tersebut. Hasilnya, mobil itu diketahui datang dari arah Salemba menuju Matraman.

Sesampainya di Traffic Light Matraman, pengemudi tidak memperhatikan rambu lalu lintas yang terpasang di lokasi tersebut. Pengendara mobil itu mengambil jalur lurus sehingga masuk ke jalur bus TransJakarta yang mengarah dari selatan ke utara.

"Mestinya dia itu ngambil ke kiri, nggak lurus. Dia nggak lurus, karena di situ ada tanda verboden. Karena mungkin dia orang baru, pengendara roda empat ini dia nggak tahu, dia masuk jalur TransJakarta yang mengarah ke arah utara dari arah selatan," kata Eko kepada wartawan, Kamis (15/1/2026).

"Kemungkinan dia nggak ngelihat rambu yang dari pas arah Dobrak itu kan ada diarahkan ke belok kiri," sambungnya.

Eko tak merinci pengemudi mobil itu ditilang atau tidak. Dia hanya menambahkan pada lokasi tersebut dilakukan rekayasa lalu lintas berupa jalur contraflow. Pemasangan contraflow diterapkan karena pada titik tersebut ada proyek pembangunan LRT sehingga jalur menyempit.

Meski ada rekayasa, polisi menyebut rambu-rambu lalu lintas, termasuk tanda larangan masuk sudah terpasang dengan jelas di lokasi. Dia pun mengimbau pengguna jalan agar lebih waspada dan mematuhi rambu lalu lintas, terutama di kawasan yang menerapkan rekayasa lalu lintas, guna menghindari pelanggaran dan membahayakan sesama pengguna jalan.