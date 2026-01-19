Sopir Tak Tahu Jalan, Pilih Lawan Arah Masuk Tol Dalam Kota dari Exit Tol

ERA.id - Beredar video yang menunjukkan pengendara mobil melaju lawan arah untuk masuk ke dalam Tol Dalam Kota (Dalkot).

Dalam video yang diunggah akun Instagram @indie.driver, mobil berwarna abu-abu itu tiba-tiba muncul dari arah exit tol Tebet dan masuk ke ruas Tol Dalkot.

Meski terdapat kendaraan dari arah berlawanan, mobil tersebut tetap melaju dan langsung belok ke kiri untuk masuk ke jalur tol. Dinarasikan, pengemudi itu lawan arah agar menghindari membayar tol.

Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Dhanar Dhono Vernandhie mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi pengemudi itu. Dalam foto yang diberikannya, polisi telah mendatangi kediaman sopir di apartemen di kawasan Jakarta Selatan.

Pengendara mobil yang melawan arus itu diberi sanksi tilang pada Minggu (18/1). Dia juga meminta maaf karena melanggar lalu lintas.

"Pengemudi berpelat D 1671 UBH ditilang," kata Dhanar Dhoni kepada wartawan, Senin (19/1/2026).

Hasil pemeriksaan, pengemudi itu mengaku melawan arus karena tidak tahu jalan. "Tidak tahu jalan, karena tidak memperhatikan rambu lalu lintas," sambungnya.