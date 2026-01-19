Dua Hari Berturut-turur Damkar Angkut Motor Kecebur di Kali Metland Bogor

ERA.id - Dalam dua hari berturut-turut, Sabtu–Minggu, petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor mengevakuasi motor yang tercebur ke Kali Metland, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

“Petugas bergerak cepat setelah menerima laporan warga dan proses evakuasi berjalan aman serta kondusif,” kata Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, Minggu kemarin.

Ia menjelaskan, kejadian pertama terjadi pada Sabtu (17/1) sekitar pukul 17.33 WIB. Sepeda motor jenis custom tercebur ke kali setelah pengendara kehilangan kendali saat melintas di kawasan tersebut.

Laporan diterima petugas Damkar Sektor Cileungsi satu menit kemudian, dan tim tiba di lokasi pada pukul 17.36 WIB. Proses evakuasi berlangsung sekitar 15 menit hingga motor berhasil diangkat ke daratan.

Kejadian serupa kembali terjadi pada Minggu (18/1) sekitar pukul 13.35 WIB. Kali ini, sepeda motor jenis Shogun SP tercebur ke Kali Metland setelah tali gas kendaraan bermasalah sehingga motor oleng dan tidak terkendali.

Pemilik motor sempat tercebur bersama kendaraannya, namun berhasil menyelamatkan diri dengan bantuan warga setempat. Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Damkar Sektor Cileungsi yang berdekatan dengan lokasi.

Petugas berangkat menuju lokasi pada pukul 13.45 WIB dan tiba satu menit kemudian. Evakuasi dilakukan dengan mengikat roda depan dan belakang motor menggunakan selang berukuran 1½ inci sebelum ditarik secara bersama-sama.

“Dalam dua kejadian ini tidak ada korban jiwa. Situasi akhir dinyatakan kondusif,” ujar Yudi.

Ia menambahkan, dalam penanganan tersebut petugas menggunakan peralatan standar, antara lain selang, tangga, dan sarung tangan, dengan melibatkan tim rescue Damkar Sektor Cileungsi serta unsur pengamanan setempat.

Damkar Kabupaten Bogor mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara, khususnya di sekitar saluran air dan jalan yang berdekatan dengan aliran kali, guna mencegah kejadian serupa terulang.