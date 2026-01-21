Guru SD yang Cabuli 16 Muridnya di Tangsel Ditangkap

ERA.id - Polisi menyampaikan seorang guru SD, YP (55) yang diduga mencabuli belasan anak didiknya di kawasan Tangerang Selatan (Tangsel), telah ditangkap.

"Kita sudah amankan pelakunya," kata Kasat Reskrim Polres Tangsel AKP Wira Graha Setiawan kepada wartawan dikutip Rabu (21/1/2026).

Guru cabul ini ditangkap di rumahnya di kawasan Ciputat, Tangsel, Senin (19/1). Dia tak melawan petugas saat ditangkap.

Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mencabuli anak didiknya dari 2023-2026. Aksi bejat ini dilakukan di lingkungan sekolah.

Berdasarkan laporan awal, jumlah korban yang tercatat sebanyak sembilan anak. Namun setelah dilakukan pendalaman, polisi menemukan adanya korban lain.

"Pada saat pembuatan laporan terdapat sembilan korban. Dari hasil pemeriksaan lanjutan, kami mengidentifikasi sehingga menjadi 16 korban," tuturnya.

Pelaku ini juga ternyata menyimpan beberapa foto bocah di ponselnya. Foto-foto yang disimpan di ponselnya itu juga diunggah ke media sosialnya.

Polisi akan mendalami apakah anak-anak di foto itu juga merupakan korban kebejatan YP atau tidak.

"Kita kunci media sosialnya untuk kepentingan anak," jelasnya.