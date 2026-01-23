Sengaja Lompat ke Peron, Remaja 18 Tahun Tewas Tertabrak Kereta

ERA.id - Seorang wanita bernama Aisyah (18) tewas tertabrak kereta api usai diduga melompat ke jalur rel dari area peron Stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat, pada Rabu sore sekitar pukul 17.50 WIB.

Vice President (VP) Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda membenarkan insiden tersebut. Ia menjelaskan, korban diduga melompat ke jalur rel saat Kereta Api Gajayana akan melintas.

""Petugas Pengamanan Stasiun Gondangdia yang sedang berdinas di Peron 1 Stasiun Gondangdia mendapati salah satu pengguna melakukan tindakan berbahaya dengan melompat ke rel saat kereta api jarak jauh melintas," ujar Karina, Jumat (23/1/2026).

Petugas yang mengetahui insiden ini pun langsung bergerak menuju lokasi di ujung Peron 1 guna melakukan proses evakuasi. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan.

"Dilakukan pemeriksaan awal di Pos Kesehatan Stasiun. Pengguna mengalami luka serius dan dilarikan ke Rumah Sakit PGI Cikini untuk dilakukan pertolongan," tuturnya.

Diketahui, korban ditemukan masih bernyawa saat dievakuasi. Namun, ia meregang nyawa dalam ambulans.

KAI Commuter menyayangkan adanya insiden tersebut dan mengimbau seluruh pengguna untuk selalu mengutamakan keselamatan dan ketertiban.

“Tidak berdiri melewati garis aman saat menunggu perjalanan kereta di peron,” imbuh Karina.