Pramono Klaim Jakarta Paling Cepat Tangani Banjir, tapi Ogah Dituding Bandingkan Daerah Lain

ERA.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengklaim penanganan banjir di wilayah Jakarta lebih cepat dibandingkan dengan lainnya.

Klaim ini disampaikan oleh Pramono dengan melihat sejumlah wilayah yang tergenang banjir sudah surut pada Senin (26/1/). Di sisi lain, Pramono menegaskan bahwa dirinya tidak ingin membandingkan kondisi Jakarta dengan daerah lain.

“Sebenarnya saya tidak mau membandingkan dengan daerah lain. Karena tanggung jawab kami adalah di Jakarta," kata Pramono, dikutip Antara, Senin (26/1/2026).

Pramono lantas menjelaskan bahwa hingga saat ini, sejumlah daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta masih menghadapi kendala dalam mengatasi banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi dan kondisi aliran air.

"Sekarang ini hampir daerah yang sama dengan Jakarta. Artinya, tetangga kiri kanan dan sebagainya, masih mempunyai persoalan dengan mengatasi banjir," ujarnya.

Lalu, kata Pramono, salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan surutnya banjir di Jakarta adalah kesiapan infrastruktur pengendalian banjir yang relatif lebih baik dibandingkan wilayah sekitarnya.

"Sehingga dengan demikian untuk menjawab efektivitas, saya hanya melihat apa yang dilakukan di Jakarta, apakah sudah maksimal atau belum," tuturnya.

Dia pun terlibat langsung dalam pengawasan penanganan banjir di ibu kota, termasuk memantau kondisi lapangan dan langkah-langkah teknis yang dilakukan oleh jajaran terkait.

Pramono menekankan bahwa fokus utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah memastikan banjir di Jakarta dapat segera tertangani dengan baik, tanpa harus membandingkan dengan wilayah lain.