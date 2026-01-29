46 RT dan 13 Ruas Jalan di Jakarta Masih Banjir Malam Ini

ERA.id - Puluhan RT dan sejumlah ruas jalan di kawasan Jakarta masih banjir akibat hujan yang turun dengan intensitas tinggi pada Kamis (29/1/2026) malam ini.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 46 RT dan 13 ruas jalan tergenang," kata Kapusdatin BPBD Jakarta Mohamad Yohan kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).

Tinggi air di sejumlah titik bervariatif, namun yang tertinggi mencapai 110 centimeter (cm) atau 1,1 meter. Warga pun diimbau berhati-hati dan waspadai potensi air yang mungkin kembali muncul.

Berikut titik-titik banjir berdasarkan data BPBD per pukul 18.00 WIB.

Jakarta Barat

- Kel. Duri Kosambi: 2 RT

- Kel. Kapuk: 2 RT

- Kel. Kedaung Kali Angke: 4 RT

- Kel. Rawa Buaya: 5 RT

- Kel. Kedoya Selatan: 5 RT

- Kel. Kembangan Selatan: 3 RT

Ketinggian: 20-90 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi, luapan Kali Pesanggrahan dan luapan Kali Angke

Jakarta Selatan

- Kel. Cipulir: 1 RT

- Kel. Pejaten Timur: 3 RT

Ketinggian: 30-50 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi, luapan Kali Ciliwung dan luapan Kali Pesanggrahan

Jakarta Timur

- Kel. Rawa Terate: 1 RT

- Kel. Bidara Cina: 4 RT

- Kel. Cipinang Muara: 2 RT

- Kel. Kampung Melayu: 4 RT

- Kel. Cawang: 5 RT

- Kel. Cililitan: 2 RT

Ketinggian: 20-110 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung

Jakarta Utara

- Kel. Cilincing: 1 RT

- Kel. Marunda: 1 RT

- Kel. Rorotan: 1 RT

Ketinggian: 20-30 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Nagrak

Jalan tergenang

1. Jl. KS Tubun, Kel. Petamburan, Jakarta Pusat

Ketinggian: 15 cm

2. Jl. Rawa Indah Dua, Kel. Pegangsaan Dua , Jakarta Utara

Ketinggian: 15 cm

3. Jl. Terusan Klp Hybrida Rawa Indah , Kel. Sukapura, Jakarta Utara

Ketinggian: 10 cm

4. Jl. Inspeksi Kirana, Kel. Semper Timur , Jakarta Utara

Ketinggian: 50 cm

5. Jl. Daan Mogot KM 12 (seberang Victoria/pabrik gelas), Kel. Cengkareng Timur, Jakarta Barat

Ketinggian: 15 cm

6. Jl. Srengseng Raya, Kel. Srengseng, Jakarta Barat

Ketinggian: 40 cm

7. Jl. Puri Kembangan (depan SMK Budi Murni), Kel. Kedoya Selatan, Jakarta Barat

Ketinggian: 15 cm

8. Jl. Komplek BTN RT 06 & 07 RW 03, Kel. Meruya Utara, Jakarta Barat

Ketinggian: 20 cm

9. Jl. Daan Mogot Halte Taman Kota, Kel. Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat

Ketinggian: 15 cm

10. Jl. Cileduk Raya, Kel. Cipulir, Jakarta Selatan

Ketinggian: 15 cm

11. Jl. Pulo Raya IV, Kel. Petogogan, Jakarta Selatan

Ketinggian: 45 cm

12. GG. Langgar, Kel. Rawajati , Jakarta Selatan

Ketinggian: 30 cm

13. Jl. Raya Cipinang Indah (titik kenal SMK Penabur), Kel. Pondok Bambu, Jakarta Timur

Ketinggian: 10 cm.