46 RT dan 13 Ruas Jalan di Jakarta Masih Banjir Malam Ini

ERA.id - Puluhan RT dan sejumlah ruas jalan di kawasan Jakarta masih banjir akibat hujan yang turun dengan intensitas tinggi pada Kamis (29/1/2026) malam ini.
"BPBD mencatat saat ini terdapat 46 RT dan 13 ruas jalan tergenang," kata Kapusdatin BPBD Jakarta Mohamad Yohan kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).
Tinggi air di sejumlah titik bervariatif, namun yang tertinggi mencapai 110 centimeter (cm) atau 1,1 meter. Warga pun diimbau berhati-hati dan waspadai potensi air yang mungkin kembali muncul.
Berikut titik-titik banjir berdasarkan data BPBD per pukul 18.00 WIB.
Jakarta Barat
- Kel. Duri Kosambi: 2 RT
- Kel. Kapuk: 2 RT
- Kel. Kedaung Kali Angke: 4 RT
- Kel. Rawa Buaya: 5 RT
- Kel. Kedoya Selatan: 5 RT
- Kel. Kembangan Selatan: 3 RT
Ketinggian: 20-90 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi, luapan Kali Pesanggrahan dan luapan Kali Angke
Jakarta Selatan
- Kel. Cipulir: 1 RT
- Kel. Pejaten Timur: 3 RT
Ketinggian: 30-50 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi, luapan Kali Ciliwung dan luapan Kali Pesanggrahan
Jakarta Timur
- Kel. Rawa Terate: 1 RT
- Kel. Bidara Cina: 4 RT
- Kel. Cipinang Muara: 2 RT
- Kel. Kampung Melayu: 4 RT
- Kel. Cawang: 5 RT
- Kel. Cililitan: 2 RT
Ketinggian: 20-110 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung
Jakarta Utara
- Kel. Cilincing: 1 RT
- Kel. Marunda: 1 RT
- Kel. Rorotan: 1 RT
Ketinggian: 20-30 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Nagrak
Jalan tergenang
1. Jl. KS Tubun, Kel. Petamburan, Jakarta Pusat
Ketinggian: 15 cm
2. Jl. Rawa Indah Dua, Kel. Pegangsaan Dua , Jakarta Utara
Ketinggian: 15 cm
3. Jl. Terusan Klp Hybrida Rawa Indah , Kel. Sukapura, Jakarta Utara
Ketinggian: 10 cm
4. Jl. Inspeksi Kirana, Kel. Semper Timur , Jakarta Utara
Ketinggian: 50 cm
5. Jl. Daan Mogot KM 12 (seberang Victoria/pabrik gelas), Kel. Cengkareng Timur, Jakarta Barat
Ketinggian: 15 cm
6. Jl. Srengseng Raya, Kel. Srengseng, Jakarta Barat
Ketinggian: 40 cm
7. Jl. Puri Kembangan (depan SMK Budi Murni), Kel. Kedoya Selatan, Jakarta Barat
Ketinggian: 15 cm
8. Jl. Komplek BTN RT 06 & 07 RW 03, Kel. Meruya Utara, Jakarta Barat
Ketinggian: 20 cm
9. Jl. Daan Mogot Halte Taman Kota, Kel. Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat
Ketinggian: 15 cm
10. Jl. Cileduk Raya, Kel. Cipulir, Jakarta Selatan
Ketinggian: 15 cm
11. Jl. Pulo Raya IV, Kel. Petogogan, Jakarta Selatan
Ketinggian: 45 cm
12. GG. Langgar, Kel. Rawajati , Jakarta Selatan
Ketinggian: 30 cm
13. Jl. Raya Cipinang Indah (titik kenal SMK Penabur), Kel. Pondok Bambu, Jakarta Timur
Ketinggian: 10 cm.