Sahroni Ogah Makan Gajinya dari DPR, Pilih Sumbangkan Lewat KitaBisa

ERA.id - Politisi NasDem sekaligus Anggota DPR RI Ahmad Sahroni akan menyumbangkan semua gajinya kepada platform penggalangan dana Kitabisa hingga akhir masa jabatan pada 2029.

Komitmen itu disampaikannya setelah kembali aktif menjalankan tugasnya di DPR RI sejak Februari 2026.

Menurut Sahroni, gaji yang diterimanya sebagai anggota DPR akan disalurkan sepenuhnya melalui Yayasan Kitabisa agar dapat dimanfaatkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Gaji sebagai anggota DPR mau saya serahkan ke Yayasan Kitabisa agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya membantu mereka-mereka yang butuh,” kata Sahroni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa kemrin.

Ia menjelaskan penyaluran melalui Kitabisa dipilih karena dinilai lebih transparan dan terbuka kepada publik dibandingkan menyalurkan bantuan secara pribadi.

"Karena ini sifatnya transparan, yayasan yang terbuka, kita serahkan itu kepada Kitabisa biar lebih enak," ujar Sahroni.

Sementara Kitabisa mengonfirmasi kesiapan menyalurkan donasi tersebut.

Co-Founder Kitabisa Vikra Ijaz mengatakan pihaknya telah dihubungi oleh tim Sahroni.

"Rencana akan bikin halaman Kitabisa untuk transparansi penyaluran donasi beliau," kata Vikra.

Menurut Vikra, mekanisme penyaluran dana nantinya akan dilakukan secara terbuka seperti penggalangan dana lain yang ada di platform Kitabisa sehingga publik dapat memantau proses distribusinya.

Terkait tujuan penyaluran dana, ia menyebut Kitabisa akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim Sahroni setiap kali akan menyalurkan bantuan.

Kendati demikian, hingga saat ini Kitabisa belum menginformasikan secara rinci mengenai sektor atau pihak yang akan menjadi penerima bantuan dari donasi tersebut.

"Belum diinformasikan detailnya. Yang pasti Kitabisa akan merekomendasikan penggalangan atau isu yang urgent dibantu," kata Vikra.