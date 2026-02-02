Polisi Buka Peluang Razia Whip Pink Buntut Kasus Kematian Lula Lahfah

ERA.id - Polda Metro Jaya berpeluang merazia penyalahgunaan gas Nitrous Oxide (N2O) yang belakangan kerap digunakan untuk bersenang-senang dengan menggunakan tabung gas tertawa atau Whip Pink.

"Kita melihat, razia dilakukan apabila itu digunakan tidak pada peruntukannya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Senin (2/2/2026).

Budi menjelaskan N2O digunakan pada sektor pertanian, otomotif, hingga medis. Penyalahgunaan dapat berdampak serius bagi kesehatan.

Mantan Kapolres Malang Kota ini ini menyebut Polri bersama BNN, Kementerian Kesehatan, dan BPOM masih melakukan rapat koordinasi terkait gas N2O ini.

"Semoga ada regulasi kepada kementerian/kelembagaan yang berkompeten untuk bisa mengkaji, untuk bisa mengatur bagaimana regulasi dari gas N2O ini," tuturnya.

Whip Pink berisi gas N2O ini ramai dibicarakan di dalam kasus kematian selebgram Lula Lahfah. Tabung gas tersebut ditemukan di apartemen Lula Lahfah. Polisi mengaku mendalami sering tidaknya Lula menggunakan gas tertawa itu.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Iskandarsyah menjelaskan pihaknya memeriksa orang-orang terdekat Lula untuk mendalami Whip Pink. Asisten rumah tangga (ART) Lula, yakni wanita berinisial A mengaku baru pertama kali melihat tabung gas itu.

"Oleh karena ada dugaan kami apakah saudari LL ini sering menggunakan, akan tetapi dari saudari A memberi kesaksian baru pertama kali melihat tabung pink tersebut, yaitu asisten rumah tangga baru pertama kali," kata Iskandar saat konferensi pers di kantornya, Jumat (30/1).

Penyebab kematian kekasih Reza Oktovian atau Reza Arap ini belum diketahui. Sebab, keluarga korban menolak untuk dilakukan autopsi. Hanya saja dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan adanya tanda kekerasan ataupun penganiayaan di tubuh korban. Untuk darah yang ditemukan di sprei dan tisu, diperkirakan karena Lula menstruasi.

Kasus ini ditutup. Namun, polisi masih menyelidiki asal muasal Lula mendapatkan Whip Pink tersebut.

Di tempat yang sama, Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Zulkarnain Harahap mengatakan gas N20 ini memang digunakan untuk medis. Namun pemakaiannya diatur ketat dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Selain medis, gas ini juga dipakai di sektor otomotif hingga pertanian.

Namun, perwira menengah Polri ini meminta masyarakat untuk tak menggunakan Whip Pink secara sembarangan hanya untuk untuk mendapat sensasi ataupun eforia. Sebab jika salah dipakai, gas ini dapat membahayakan kesehatan.

"Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tidak menggunakan nitrous oxide atau N2O atau whipping dengan tujuan untuk mendapatkan eforia, dikarenakan akan menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan jiwa," ucapnya.