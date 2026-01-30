Ada Whip Pink di Apartemen Lula Lahfah, Polisi: Isi Kosong, ART Ngaku Baru Pertama Kali Lihat

ERA.id - Kepolisian membenarkan adanya tabung gas berisi Nitrous Oxide (N2O) atau yang dikenal sebagai gas tertawa alias Whip Pink di apartemen Lula Lahfah saat kejadian. Tabung pink itu dinyatakan dalam keadaan kosong.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Iskandarsyah menjelaskan pihaknya memeriksa orang-orang terdekat Lula untuk mendalami Whip Pink tersebut. Asisten rumah tangga (ART) Lula, yakni wanita berinisial A mengaku baru pertama kali melihat tabung gas itu.

"Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, tempat kejadian perkara, bahwa tabung itu kami temukan di kamar dari saudari A, yang di mana asisten rumah tangga pada saat kami melaksanakan olah TKP. Di situ kami temukan tabung berwarna pink tersebut, lalu kami melaksanakan prosedur olah TKP, pengambilan sidik jari dan DNA, hingga kami kirim ke Puslabfor Mabes Polri," kata Iskandar saat konferensi pers di kantornya, Jumat (30/1/2026).

Iskandar lantas menjelaskan ART Lula Lahfah mengaku baru pertama kali melihat tabung pink tersebut di apartemen. Namun pihak kepolisian tidak tinggal diam dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk kekasih Lula Lahfah, Reza Arap.

"Dari saudari A memberikan kesaksian baru pertama kali melihat tabung pink tersebut, yaitu asisten rumah tangganya baru pertama kali," tuturnya.

Bukan hanya itu saja, Iskandar juga menyebutkan bahwa saat penyidik menemukan tabung tersebut, isi gas sudah dalam keadaan kosong atau terpakai. Pihaknya pun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dari mana Whip Pink itu didapat.

"Saudari A itu membawa kantong yang berisi tabung pink tersebut, yang setelah kita dalami dan setelah hasil dari pemeriksaan Puslabfor, tabung tersebut kosong. Demikian. Artinya dari penyidik pasti akan mendalami dari mana pesanan, termasuk mungkin rekan-rekan juga bisa melihat ada satu platform yang memang menjual itu sekarang sudah menurunkan akunnya ya," tegasnya.

Lebih lanjut, pihak kepolisian memutuskan untuk menghentikan penyelidikan terkait kematian Lula Lahfah. Polisi juga tidak mengungkap penyebab pasti kematian dari selebgram tersebut.