Bapak Viral Pendorong Sepeda Anak yang Curi Paket Kurir di Jaksel Diburu Polisi

ERA.id - Bapak-bapak viral pendorong sepeda anak lalu mencuri paket yang dibawa kurir di kawasan Kampung Pulo, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Selasa (3/2) sekitar pukul 08.00 WIB, kini diburu polisi.

Kapolsek Pancoran Kompol Mansur di Jakarta, Rabu kemarin membenarkan adanya peristiwa tersebut. Pihaknya menyelidiki video viral di media sosial (medsos). Kemudian, penelusuran juga dilakukan bersama RT dan warga sekitar.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara, pelaku bukan warga Pejaten lantaran wilayah Pejaten dan Kalibata Pulo berdekatan sehingga memungkinkan pelaku keluar-masuk area tersebut.

"Dan orang yang viral tersebut dua hari ini sempat mondar-mandir di sekitar lokasi," katanya.

Sebelumnya seorang laki-laki kedapatan mencuri sebuah paket yang dibawa kurir dan aksinya terekam kamera pengawas (CCTV). Videonya viral.

Dalam rekaman yang beredar, motor kurir terlihat terparkir dengan beberapa paket di dalam karung di kawasan Kampung Pulo, Kalibata, Jakarta Selatan.

Seorang laki-laki berjalan sambil mendorong sepeda kecil yang dinaiki sang anak. Sedangkan istrinya berjalan di belakang. Saat melintas, pelaku pencurian itu langsung merogoh karung dan mengambil satu paket lalu meninggalkan lokasi.