Anggota DPRD Kenneth Temukan Jalan Rusak Parah di Flyover Pesing Jakbar

ERA.id - Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth mengunjungi Flyover Pesing, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Jakbar), Kamis (5/2) malam. Di sana, Kent endapat banyak laporan masyarakat ihwal kerusakan jalan.

“Jalannya banyak sekali yang berlubang. Tentu sangat membahayakan, bisa mencelakai kalau terus dibiarkan,” ujar Kent kepada wartawan, Kamis kemarin.

Dari peninjauan itu, Kent menemukan banyak lubang di jalan layang sepanjang 1,5 kilometer (km) ini. Dia menyebut kondisi ini sangat memperihatinkan. Terlebih, dia menemukan banyaknya tali air yang sudah tak berfungsi.

“Jadi tali air ini kan fungsi utamanya untuk membuang air hujan supaya tak menggenangi jalan layang, tetapi saya lihat di sini tali airnya tertutup oleh tanaman liar,” tuturnya.

Kent kemudian menghubungi Dinas Bina Marga Jakarta untuk segera menindaklanjuti temuannya di lapangan. Dia ingin masyarakat merasa aman saat melintas di Flyover Pesing mulai Jumat pagi.

“Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Jakarta. Saya segera meminta kepada Dinas Bina Marga DKI untuk menyelesaikan perbaikannya secepatnya,” ucap Kent.

Terpisah, Ketua Sub Kelompok Pemeliharaan Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Benny Situmorang menyampaikan kerusakan jalan di Flyover Pesing disebabkan tingginya curah hujan. Benny juga mengamini genangan air kerap mengendap di sepanjang jalan layang karena adanya penyumbatan pada saluran pembuangan air.

Dia pun berjanji untuk memperbaiki jalan rusak yang disebabkan karena tingginya curah hujan.

“Kami akan terus bekerja keras untuk memperbaiki jalan berlubang ke depannya, tak hanya di jalan layang ini. Kami memohon maaf dan ke depannya masyarakat bisa melapor kepada kami jika ada temuan jalan rusak,” ucap Benny.