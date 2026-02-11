Pemotor Tewas Dihantam Motor Lain Usai Terjatuh Saat Berkendara di Jakbar

ERA.id - Pemotor bernama Muhammad Chesta Adabi (19) tewas usai ditabrak motor lain di sekitar Jalan KH Taisir, Palmerah, Jakarta Barat (Jakbar), Selasa (10/2).

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto menjelaskan kecelakaan berawal saat korban mengendarai sepeda motornya dari arah utara menuju selatan di Jalan KH Taisir sekira pukul 21.30 WIB kemarin. Saat melintas di dekat Komplek Migas III, Chesta diduga kehilangan kendali atas sepeda motornya.

"Sehingga jatuh ke kanan (jalur)," kata Joko kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

Pada saat bersamaan ketika korban terjatuh, muncul sepeda motor lain dari arah berlawanan. Tabrakan tak terhindarkan. Chesta meninggal dunia di TKP dari insiden ini.

"MCA mengalami luka pada bagian kepala robek mengeluarkan darah meninggal dunia di TKP," tuturnya.

Pengendara motor yang menabrak korban kabur usai kejadian tersebut. Jasad Chesta sendiri telah dievakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang.

Joko mengatakan pihaknya masih mengusut kasus kecelakaan ini.