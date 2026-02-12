Kasus Penumpang Taksi Online Mesum di Mobil, Polisi Buru Identitas Pelaku

ERA.id - Kepolisian akan menyelidiki pasangan sejoli yang kedapatan berbuat mesum di dalam mobil taksi online di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi pun memburu identitas dua sejoli yang bertindak mesum tersebut.

Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Muhammad Kukuh Islami mengatakan pihaknya mengusut kasus ini. Polisi akan mencari sopir taksi online tersebut untuk mengidentifikasi dua sejoli yang berbuat mesum itu.

"Karena gelap, kita tidak tahu siapa, orangnya nanti kami akan, saya minta Kanit Reskrim untuk mencari tahu siapa sopir mobil tersebut. Untuk mencari tahu identitas yang anak muda-mudi ini," kaya Kukuh kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

Sebelumnya viral video di akun Instagram @azmirahmatzz, yang memperlihatkan sopir taksi online itu sedang mengantar dua sejoli itu ke lokasi tujuan. Keduanya berada di kursi penumpang.

Namun dari dashcam mobil terlihat sepasang kekasih tersebut berbuat mesum sambil tiduran. Sopir pun menegur aksi tak senonoh keduanya.

"Bang, minta maaf, emang enggak bisa ditahan bentar ya? Ini mobil saya lho, jangan di mobil saya. Emang enggak bisa ditahan di rumah abang aja? Jangan di mobil saya," ucap sopir tersebut.

"iya maaf," ucap penumpang laki-laki.

Namun sopir itu tidak terima begitu saja dengan permintaan maaf sang penumpang. Ia menyebut tindakan itu tidak pantas dilakukan di moda transportasi yang digunakan untuk mencari nafkah.

Apalagi tarif yang dikenakan kepada penumpang itu juga dinilai tidak sebanding dengan perbuatan pelaku mesum.

"Bukan gitu bang ini mobil buat usaha saya gimana, si*lan juga lo. Sorry... sorry dari tadi gue liatin lo, kayak bayar berapa duit aja lo. Ini mobil buat usaha gua bang, m*nyet lo dari tadi gue liatin kayak enggak ada tempat lain lo," hardik sang sopir.

Penumpang yang kedapatan mesum itu pun hanya bisa terdiam sambil merapikan posisi duduknya. Penumpang perempuan yang semula berbaring kini sudah dalam kondisi duduk dan bersiap untuk turun.

"Udah nikah belom lo? Belom nikah aja udah mesum-mesum di luar lo. Mobil orang nih bos enggak tau tempat. Gua diemin makin jadi lo. Besok-besok jangan begitu lo," tutup sang sopir saat tiba di tempat pengantaran.

Diketahui insiden ini terjadi pada Selasa, 10 Februari 2026.