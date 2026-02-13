Apes Sopir Gocar di Jakarta, Mobilnya DIjadikan Tempat Mesum oleh Penumpang

ERA.id - Viral video sepasang penumpang berbuat mesum di dalam mobil taksi daring atau Gocar di kawasan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/2) malam.

Sopir pun menegur keras pasangan tersebut di dalam mobilnya. Dia berujar kalau mobilnya itu dipakai untuk bisnis, bukan untuk tempat mesum. Muda-mudi itu pun ditegur lalu pembayarannya yang secuil disinggung.

Merespons itu, Gojek langsung bertindak dengan memblokir permanen si penumpang. "Akun penumpang tersebut telah kami lakukan suspend atau pemblokiran permanen," kata Head of Corporate Affairs ODS, Rosel Lavina, Jumat (13/2/2026).

Dia mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi lanjutan terkait laporan tindak asusila yang dilakukan oleh penumpang di salah satu armada GoCar.

Menurut dia, langkah tegas itu penting agar kejadian serupa tidak terulang, sekaligus memastikan ekosistem Gojek senantiasa aman dan bebas dari tindak asusila maupun berbagai bentuk pelanggaran lainnya.

Dalam situasi darurat, kata dia, mitra sopir (driver) maupun pelanggan dapat menggunakan tombol darurat pada aplikasi, yang terhubung langsung dengan Unit Darurat/Satgas Gojek yang siap merespon 24 jam untuk memberikan bantuan.

Seperti diketahui, polisi menyelidiki kasus ini dengan mengidentifikasi pasangan itu sambil berkoordinasi bersama si sopir. Sebab suasana di lokasi saat itu gelap, maka identitas pelaku belum dapat dipastikan.