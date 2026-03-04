Novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati Siap Jadi Film Layar Lebar, Syuting Setelah Lebaran

ERA.id - Novel mega best seller Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya Brian Khrisna secara resmi akan didaptasi menjadi film oleh Sinergi Pictures dan Ben Film. Film ini akan mulai diproduksi pada setelah Lebaran, April 2026.

Produser film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, Philip Lesmana, mengatakan novel ini diadaptasi menjadi film layar lebar lantaran memiliki cerita yang menarik dan dekat dengan banyak orang. Hal ini pun sejalan dengan Sinergi Pictures yang menghadirkan cerita-cerita kuat dengan kehidupan masyarakat.

"Selain karena banyak dibaca, alasan kami dari Sinergi Pictures mengadaptasi novel ini ke film adalah karena ceritanya sangat bagus, dekat dengan banyak orang dan tentunya inspiratif. Hal ini tentu sejalan dengan film-film Sinergi Pictures yang selalu menghadirkan cerita-cerita kuat dan menangkap realita di sekitar kita," ujar Philip dalam siaran pers yang diterima ERA.

Film ini akan berpusat pada Ale, seorang pria yang berada di titik terendah hidupnya dan merencanakan untuk mengakhirinya. Dalam 24 jam terakhir sebelum keputusan itu, Ale berkeinginan untuk menyantap mie ayam. Namun rencana tersebut tertunda karena warung yang ia tuju tutup. Penundaan tersebut justru menjadi awal dari berbagai pertemuan yang mengubah cara pandangnya tentang hidup.

Ardina Atles, produser Ben Film, mengakui membuat film yang diadaptasi dari novel tidaklah mudah. Namun ia meyakini hal itu justru menjadi daya tarik tersendiri terlepas dari ekspektasi pembaca.

"Alih wahana novel ke film itu gampang-gampang susah, tapi disitulah daya tarik mengadaptasi karya novel. Para pembaca tentu memiliki ekspektasi tinggi terhadap karya yang mereka cintai. Kami berupaya agar karya ini dapat memuaskan penonton, baik yang sudah membaca novelnya maupun yang belum. Kami juga tidak sabar untuk segera memulai proses shooting," tutur Ardina.

Untuk menggarap film ini, Sinergi Pictures dan Ben Film menggandeng sutradara Kuntz Agus yang sukses lewat film Dear Nathan: Thank You Salma hingga Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah.

Kuntz nantinya akan bekerjasama dengan Alim Sudio yang akan menulis naskah dan Nia Dinata sebagai konsultan skenario. Film ini akan memulai proses syuting pada April 2026 atau setelah Lebaran.