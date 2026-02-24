Usai Diprotes Warga, Kini Pramono Larang Lapangan Padel Dekat Pemukiman

ERA.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo melarang lapangan padel dibangun di kawasan perumahan. Larangan ini berlaku untuk lapangan padel yang baru akan dibangun.

Pernyataan ini disampaikan Pramono setelah menggelar rapat terbatas bersama jajarannya untuk membahas aturan padel di Jakarta.

"Untuk lapangan padel sudah diputuskan, perizinan baru untuk pembangunan atau lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan, semuanya harus di zona komersial, untuk yang baru," kata Pramono di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/2/2026), dikutip Antara.

Dari hasil rapat terbatas itu, untuk lapangan padel yang berada di permukiman warga dan sudah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Pramono memerintahkan jajarannya, seperti walikota dan camat agar dapat bernegosiasi dengan pemilik.

Pramono meminta agar lapangan padel berizin yang ada di permukiman warga maksimal beroperasi hingga pukul 20.00 WIB agar tidak mengganggu masyarakat.

"Sehingga untuk semua lapangan padel yang ada di perumahan, maksimum, walaupun sudah mendapatkan izin PBG, maksimum jam 20.00 malam," tegasnya.

Sebelumnya, Pramono sempat menyatakan akan membatasi jam operasional lapangan padel, khususnya yang berada di tengah permukiman warga.

Menurut dia, aktivitas olahraga yang sekarang sedang menjadi favorit banyak orang di Jakarta itu harus menerapkan toleransi. Jangan sampai, keberadaan lapangan padel tersebut justru mengganggu keseharian masyarakat, karena itu tidak adil bagi masyarakat setempat.

“Bahkan ada yang bayinya satu setengah tahun, nggak bisa tidur karena malam-malam orang masih berteriak-teriak main padel, menurut saya juga nggak fair,” ungkap Pramono.