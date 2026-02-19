Imbas Viral Dikeluhkan Warga, Pramono Bakal Bahas Izin Lapangan Padel

ERA.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan membahas persoalan tentang izin lapangan padel di ibu kota. Pembahasan itu dilakukan usai viral keluhan warga yang merasa terganggung.

"Jadi minggu depan saya akan mengundang seluruh pihak yang khusus berkaitan dengan izin padel ini," kata Pramono di Balai Kota, Kamis (20/3/2026), dikutip Antara.

Pertemuan itu dilakukan Pramono karena adanya warga yang mengeluh lapangan padel di dekat rumahnya bising sehingga mengganggu keseharian.

Pramono akan memerintahkan kepada jajaran untuk mempresentasikan daerah-daerah mana saja yang melanggar izin padel dan mengganggu kenyamanan warga.

Selain itu, dia juga akan meminta untuk para pihak pemilik lapangan padel dipresentasikan dan juga wilayah yang keberadaan padelnya mengganggu masyarakat karena tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

"Tentunya Pemerintah DKI Jakarta tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas untuk itu," tegasnya.

Sebelumnya viral di media sosial threads @idhm yang mengeluh lapangan padel di sebelah rumahnya bising dan mengganggu rutinitas.

"Bulan Januari lalu adalah titik balik saya sebagai seorang ayah, yang mana tiap hari kami sekeluarga ‘dipaksa menerima’ suara-suara lapangan padel fourthwall haji nawi,” tulisnya.

Ia mengaku secara proaktif melaporkan, mencatat dan mendokumentasikan kebisingan yang ada dengan para tetangga. Bahkan, ia juga telah melaporkan hal tersebut melalui aplikasi JAKI.

“Dari puluhan laporan yang kami buat, Sudin terkait harus selalu berpihak dan hadir bagi pelapor/warga yang terdampak. Bukan malah sebaliknya,” tulis akun tersebut.