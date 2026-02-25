Pria Ngaku Polisi yang Hajar Petugas SPBU di Jaktim Ditangkap, Ternyata Wiraswasta

ERA.id - Polisi menangkap JMH, pria mengaku aparat yang menganiaya pegawai SPBU di kawasan Cipinang, Jakarta Timur (Jaktim).

"Pelaku sudah diamankan dan dipastikan bukan anggota Polri," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Selasa (24/2/2026).

JMH ditangkap sore kemarin sekira pukul 16.00 WIB di kawasan Rawalumbu, Bekasi Timur. Dia dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk diperiksa lebih lanjut.

"Pelaku berprofesi wiraswasta," tuturnya.

Sebelumnya, seorang operator SPBU di Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, mengaku dikejar dan diancam akan dibunuh oleh pria yang mengaku aparat.

"Saya dipukul bolak-balik. Saya lari ke belakang, ke arah fasilitas hunian sementara (mes). Dia kejar sambil bilang, 'Lari lu, mau ke mana lu, mau mati sekarang lu?'," kata salah satu operator SPBU 3413901 Lukman Hakim (19) di Jakarta Timur, Senin (23/2), melansir Antara.

Operator SPBU yang baru enam bulan bekerja setelah lulus SMK tersebut menjelaskan insiden itu bermula saat ia bertugas pada sif malam pada Minggu (22/2) sekitar pukul 22.00 WIB.

"Awalnya, saya lagi jaga malam, situasi lagi santai. Datang mobil pelaku masuk untuk isi bahan bakar minyak (BBM). Saya tunggu barcode-nya, tapi beberapa menit belum ditunjukkan," terang Lukman.

Menurut dia, antrean kendaraan di belakang mulai mengular sehingga dia berinisiatif mempercepat proses dengan meminta kode batang (barcode) subsidi yang menjadi syarat pengisian BBM sesuai prosedur Pertamina.

Namun, situasi mendadak memanas ketika barcode yang ditunjukkan tidak sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan.

Lukman menyebutkan pelat nomor kendaraan memang sama, tetapi data dan jenis kendaraan di dalam barcode itu berbeda.