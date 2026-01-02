Mobil Jerry Tertabrak Kereta Usai Tabrak Lari dan Tewaskan Dua Orang di Tambora

ERA.id - Pengemudi mobil Mazda CX-5, Jerry Christian tertabrak kereta di perlintasan rel kereta Mangga Dua Square, Jakarta Utara (Jakut), Jumat (2/1/2026) dini hari tadi.

Jerry diduga merupakan pelaku tabrak lari yang menewaskan dua orang di kawasan Tambora, Jakarta Barat (Jakbar).

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto menjelaskan kejadian berawal ketika Jerry melaju di sekitar Jalan Tanah sereal IV, Tambora, Jakbar, arah selatan menuju utara.

Sesampainya di lokasi, pelaku menabrak pengendara sepeda motor berboncengan tiga, RNJ (17), Valentino (19), dan A (16). Mobil Mazda itu juga menabrak pengemudi motor lainnya berinisial S (16) dan pejalan kaki, MD (10).

"(Kejadian itu) mengakibatkan korban atas nama saudara V meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Tarakan, saudara S meninggal dunia di TKP," kata Joko kepada wartawan, Jumat (2/1/2026).

Untuk RNJ mengalami luka pada bagian tangan dan memar di kakinya. Sementara A dan MD mendapat luka di kepala, tangan, dan kaki memar.

Pelaku kabur usai terlibat kecelakaan itu dan ditemukan tertemper kereta api di kawasan Jakut.

Sebelumnya, mobil Mazda CX-5 yang dikemudikan Jerry menabrak lari tiga sepeda motor dan pejalan kaki di wilayah Tanah Sereal-Tambora, Jakbar, kemudian yang bersangkutan melarikan diri.

Warga setempat mengejar Jerry yang kabur. Sesampainya di sekitar TKP, pelaku melawan arus dengan melewati perlintasan rel kereta api. Namun dia tak sadar ada kereta barang yang sedang melintas. Tabrakan pun tak terhindarkan.