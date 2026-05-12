Bareskrim Usut Kasus Narkoba yang Diduga Dibekingi eks Kasat Narkoba Polres Kutai Barat

ERA.id - Bareskrim Polri menyampaikan pihaknya sedang mengusut kasus narkoba di wilayah Kutai Barat, Kalimantan Timur (Kaltim). Kasus ini sebelumnya ditangani Polda Kaltim.

"Penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mendapatkan fakta baru terkait keterlibatan AKP Deky Jonathan Sasiang, mantan Kasat Reserse Narkoba Polres Kutai Barat," kata Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso kepada wartawan, Selasa (12/5/2026).

Namun, dia belum mau mengungkapkan Deky sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atau belum. Eko hanya mengatakan Deky diduga terlibat kasus sindikat narkotika Ishak dkk.

Untuk Ishak sendiri telah ditangkap pada Februari lalu.

"(AKP Deky diduga terlibat) dalam operasional bisnis peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh sindikat bandar narkoba Ishak dan kawan-kawan," ucapnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Yuliyanto hanya menyebut Deky sudah diproses Propam. Apakah dia telah ditempatkan pada penempatan khusus (patsus) atau belum, tak mau disampaikannya.

"AKP Deky sudah diproses oleh Propam Polda Kaltim, namun apakah terkait dengan ini atau bukan saya belum update," ucap Yuliyanto.